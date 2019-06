À Perroy, la glace à fondu mais pas les rancœurs

À l’heure des comptes, le président du Conseil communal de Perroy espérait tourner la page sur l’affaire de la patinoire. Mais la dernière séance de l’année, jeudi soir, a encore tourné au règlement de comptes entre élus et Municipalité, à qui l’on reproche d’avoir loué cette grande surface de glace pour deux ans sans déposer un préavis au préalable et d’avoir ensuite mis sur pied une association de droit privé dont la Commune de Perroy était la seule membre, pour l’exploiter.

Le fait que les comptes de cette patinoire, présentés par le syndic, François Roch, soient positifs, avec un excédent de recettes attendu de 22'500 francs sur un budget d’environ 500'000 francs, n’a pas calmé les esprits. Une bonne frange d’élus, dont les interpellateurs, restent dubitatifs sur le déroulement de ce projet.

Un projet hors normes

À ce propos, la Commission de gestion et finances a relevé que ce projet de patinoire, largement soutenu par des dons et des sponsors, n’avait finalement eu qu’un impact financier mesuré pour la Commune de Perroy. Mais les heures passées par les services communaux n’ont pas été facturées à cette association pour le sport régional, un investissement qui reste par ailleurs difficile à chiffrer. Elle estime aussi problématique que plus de 30% des vacations enregistrées par le syndic (360 heures pour 16'000 francs) étaient consacrées à ce seul projet de patinoire. Enfin, elle regrette les tensions importantes nées de cette opération entre Municipalité, personnel communal, une partie du Conseil communal et les instances régionales et cantonales, puisque même la conseillère d’État Béatrice Métraux a été appelée à examiner ce qui coinçait à Perroy.

Comptes positifs

En conséquence, la commission proposait d’accepter les comptes communaux, qui affichent un bénéfice après amortissements de 1127 francs, mais de refuser la gestion de l’exercice 2018. Ce que le Conseil a fait par 15 voix contre 7 et 5 bulletins blancs. Quant aux comptes, ils ont été acceptés à une bonne majorité.

Le syndic a expliqué que les vacations inscrites pour la patinoire ne représentaient qu’un tiers des heures effectives qu’il a consacrées à la patinoire et concernaient surtout le montage et le lancement d’un équipement installé pour deux ans. Par ailleurs, il a réaffirmé que le travail réalisé par les services communaux a été effectué durant les heures de travail des employés, sans que cela ne prétérite de manière significative le fonctionnement de la Commune. «La Municipalité peine à croire que ces griefs sur la patinoire justifient le rejet de l’ensemble de la gestion municipale, qui s’est grandement investie en 2018 dans d’autres grands dossiers, comme la réfection de la RC 52 ou le restaurant de la plage», a regretté François Roch.

Didier Haldimann, l’un des six conseillers qui avaient écrit leurs doutes au Conseil d’État, est revenu à la charge, estimant que les élus n’ont pas eu connaissance du contenu des discussions entre la Municipalité et Béatrice Métraux. Le syndic a répondu que lors de cette séance, le représentant juridique de l’État avait dit clairement que l’association créée était juridiquement inattaquable. Ce que le Département n’a pas totalement confirmé vendredi, car il entend reprendre l’examen de la situation. Si tout le monde veut l’apaisement, l’affaire n’est peut-être pas encore totalement bouclée. (24 heures)