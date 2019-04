À quoi bon faire classer sa maison?

Dans la vie courante, certains n’hésitent pas à parler des «Monuments hystériques» pour qualifier le service que le Canton appelle aujourd’hui pudiquement la Conservation des monuments et sites. Ainsi, demander le classement de son bâtiment, à l’image de la démarche des époux Voruz, ne manque pas d’étonner.

Lire aussi: L'ombre de Gilles plane sur le château de Mollens

«Il y a pourtant d’excellentes raisons de le faire», assure Philippe Pont, chef de la Direction générale des immeubles et du patrimoine au Canton. «Depuis plusieurs années, nous observons un regain d’intérêt, une sorte de prise de responsabilité en matière de préservation des sites. Il n’y a qu’à voir le succès toujours plus grand lors des Journées du patrimoine. Les propriétaires se renseignent, attendent de la part de l’État des conseils et un suivi au fil de leurs rénovations. En échange des contraintes – car elles existent – ils peuvent prétendre de leur vivant à une aide tout de même importante (qui peut aller jusqu’à 40% des coûts soumis à subventions) si l’on cumule les parties cantonale et fédérale. C’est bien souvent la raison pour laquelle les propriétaires nous demandent des mesures de classement, car le plus souvent, ils ne peuvent pas assumer ces frais seuls.»

Pas des encoubles!

Déjà classé partiellement en 1956 (façades, toitures), le château de Mollens a été «victime» de quelques rénovations aléatoires depuis. «De par la richesse de ce qu’il contient, nous venons de le mettre en «note 1», la plus haute. Car le bâtiment principal abrite des pièces de réception qui datent du XVIIIe siècle et qui sont dans un état remarquable, avec des peintures sur le thème de l’Antiquité d’une exécution exceptionnelle. Les cheminées, les poêles, les parquets et boiseries ont été conservés. C’est un travail que nous menons en commun avec le propriétaire, car nous ne sommes pas des encoubles, mais une aide afin de trouver un consensus pour que chacun y trouve son intérêt, avec un objectif partagé: la préservation du patrimoine et de l’histoire de notre canton.» (24 heures)