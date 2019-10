À Terre-Sainte, les syndics «oubliés» crient leur colère

Rarement des autorités communales tancent leurs homologues cantonaux avec autant de virulence. Les syndics de Terre-Sainte ont choisi d’affirmer sans langue de bois leur colère envers le Conseil d’État. «Nous sentons de l’irrespect. Nous sommes oubliés, sauf quand il s’agit de payer les factures cantonales. La façon dont on nous traite est révélatrice du mépris du Canton pour la sous-région que nous sommes», s’emporte Pierre-Alain Schmidt, syndic de Mies.

La raison de la colère sourde des élus est l’abandon de la communauté tarifaire genevoise Unireso sur leur territoire. Le changement est prévu au mois de décembre, avec l’inauguration du Léman Express qui améliorera la desserte dans l’agglomération du Grand Genève. À cette occasion, une nouvelle tarification entrera en vigueur et fera mal au porte-monnaie des pendulaires et des voyageurs vaudois. Si la liaison en train entre Coppet et Cornavin devrait baisser de 50 centimes à 1 fr. 20, la carte journalière pour des trajets dans la ville du bout du lac coûtera entre 2 et 4 francs de plus. L’abonnement Coppet-Genève avec les Transports publics genevois devrait même augmenter de 46%.

L’invitation, arrivée ces derniers jours, pour l’inauguration du Léman Express à Coppet le 12 décembre prochain a été prise comme une provocation. «Personne n’a été capable de nous fournir des chiffres complets et précis sur l’augmentation des tarifs, s’offusque Gérard Produit, syndic de Coppet. Nous avons appris le changement par la presse. Comment pouvons-nous répondre aux inquiétudes de nos concitoyens? Par contre, nous recevons cette invitation. Nous avons l’impression qu’on se moque de nous.»

Baisse de l’attractivité

Au-delà de la forme, les autorités craignent que la hausse des prix des transports publics et la complexification du système ne viennent contrarier les efforts entrepris ces dernières années pour pousser leur population à utiliser le train et les bus. L’offre dans le district de Nyon s’est grandement étoffée grâce à un fonds alimenté par les Communes à hauteur de 150 francs par habitants. La fréquentation des trains aurait quadruplé depuis 2012.

Pour traduire leur coup de sang, les syndics de Terre-Sainte — qui comprend les communes de Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny, Coppet, Founex, Mies et Tannay — ont écrit une lettre au Conseil d’État vaudois. Ils demandent à ce dernier une aide pérenne pour contenir la hausse du prix des billets, ainsi que la reprise d’un dialogue sur le thème de la mobilité pendulaire. L’Exécutif vaudois communique qu’il attend de recevoir le courrier avant de prendre position. Le Canton a par contre déjà pris une mesure qui consistera à couvrir la hausse de l’abonnement mensuel Coppet-Genève à 80% pour 2020 et de manière dégressive pour les deux années suivantes. «Le Canton a souhaité accompagner de manière transitoire les voyageurs abonnés et ainsi encourager les clients actuels à continuer à recourir à l’usage des transports publics pour leurs déplacements», souligne Jean-Charles Lagniaz, chef de la division management des transports à la Direction générale de la mobilité et des routes.

La fin d’une particularité

Quant au manque de communication sur les changements tarifaires, Jean-Charles Lagniaz précise que cette tâche est de la compétence des entreprises de transport. «Tout comme les Communes, nous regrettons qu’ils ne soient pas en mesure de communiquer plus en amont.»

La subite hausse des billets et des abonnements s’explique d’ailleurs en partie par la fin d’une anomalie. Depuis une trentaine d’années, le Canton de Genève finançait l’extension de la communauté tarifaire sur le territoire vaudois afin de couvrir un territoire cohérent englobant l’enclave de Céligny. Mais la réorganisation liée au Léman Express a eu la peau de cette particularité agréable pour les habitants de Terre-Sainte. Sans compter que, pour différentes raisons, les tarifs des transports publics sur Genève étaient inférieurs à la moyenne suisse.