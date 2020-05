Mont-sur-Rolle – Un accueil des enfants dans un cadre rassurant L’équipe responsable de l’UAPE met tout en oeuvre pour favoriser le vivre ensemble tout en respectant les mesures sanitaires de sécurité. Yves Merz

Les enfants de l'UAPE de Mont-sur-Rolle sont servis à table par Maria, en présence de la directrice Morena Cecere, qui se tient à distance. CHRISTIAN BRUN

Peu avant l’arrivée des enfants pour la pause de midi, le nez contre la fenêtre, Morena Cecere a de la peine à dissimuler son impatience. Cela fait déjà plusieurs jours que la directrice de l’UAPE et de la cantine scolaire de Mont-sur-Rolle prépare cette reprise avec son équipe. Au lieu de 48 enfants de 4 à 10 ans qui fréquentent habituellement La Grande Echelle à midi, ils ne sont que huit ce lundi 11 mai. Mais on ressent tout de même un peu de stress. «Le défi, c’est de se montrer accueillant et rassurant tout en appliquant les mesures de précaution», explique la directrice.

Sous la pluie, avant d’entrer dans la structure, les éducateurs qui ont accompagné le groupe d’enfants de l’école à l'unité d’accueil donnent leurs consignes. «Première chose à faire, aller se laver les mains…». Les lieux ont un peu changé. Il y a des marques au sol et des affiches contre les murs. Les fauteuils en tissu, les coussins et les tapis ont été rangés dans un coin. Ainsi que tous les jeux qu’on ne peut pas désinfecter. «Comme par exemple le Monopoly, car on ne va pas s’amuser à nettoyer chaque billet à la fin de la partie», déclare une des encadrantes. Tous les soirs, les locaux et les objets sont nettoyés au désinfectant.

Service à table

Les questions fusent: pourquoi on ne peut pas aller là? Où est le canapé? Est-ce qu’on peut faire ce jeu? Où sont les autres copains…? L’équipe s’efforce de répondre en donnant des explications les plus claires possible. Puis c’est rapidement l’heure du repas. Et là, c'est très différent. Normalement, les enfants prennent leurs couverts dans un bac et se servent eux-mêmes. Désormais, Maria, l’intendante, seule à porter un masque et des gants, assure un service individuel à table. «Ouah, c’est comme au restaurant», s’exclame un jeune garçon. Il y a deux tables de quatre, avec une éducatrice. Les autres adultes mangent plus loin.

Morena Cecere précise quelles sont les règles édictées dans le Plan cantonal de protection pour l’accueil de jour des enfants lié à la pandémie Covid-19: «au niveau des distances, les mesures à suivre sont les mêmes qu’à l’école. Les enfants doivent pouvoir se mouvoir librement dans leur espace de vie. Aucune mesure n’est nécessaire. En revanche, la distance minimale de deux mètres entre adultes et enfants doit être observée quand la situation le permet».

Faire appel au bon sens

Comme il est très difficile d’appliquer cette mesure dans la réalité, la directrice et son équipe ont décidé de faire appel au bon sens. On remarque toutefois que les adultes tournent un peu en rond pour trouver leur place par rapport aux autres.

«On essaye de prendre les choses avec douceur et humour, de faire de la pédagogie positive, même avec le Covid»

«Ce qui est compliqué, c’est que la plupart des mesures sont des freins aux pratiques habituelles qui visent à favoriser l’autonomie, la convivialité et le vivre ensemble, explique-t-elle. On doit se réinventer. On essaye de prendre les choses avec douceur et humour, de faire de la pédagogie positive, même avec le Covid.»

Tous reconnaissent que cette reprise par étapes est une bonne chose. Morena Cecere n’imagine pas un seul instant pouvoir appliquer ces recommandations si toutes les places sont occupées. «Pour le moment, il y a encore des parents qui font du télétravail, et d’autres qui ont des réticences à envoyer leur enfant dans nos structures. Mais le 25 mai, si on veut accueillir tout le monde, il faudra revoir les règles.»