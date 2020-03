Accusé de viol par une amie, un étudiant est acquitté

«Après deux ans à endurer cette procédure, sur quelque chose que l’on ne peut même pas penser commettre, c’est une libération», souffle le jeune homme en sortant du tribunal.

Secoué, l’étudiant de bonne famille espère maintenant se «tourner vers des activités plus enrichissantes que lutter contre quelqu’un qui me veut du mal, j’ai l’impression».

Ce soulagement, après avoir été libéré jeudi d’une accusation de viol, pourrait être de courte durée. La procureure, Marlène Collaud, se réserve la possibilité de faire appel.

Quant à la partie plaignante, elle s’accommode très mal du jugement: «Ce verdict est une nouvelle agression pour la victime, s’offusque Coralie Devaud, avocate, aux côtés de parents navrés. On ne sait pas si ma cliente va être capable de se relever de cet uppercut, mais nous allons prendre le temps de la réflexion quant à savoir si nous ferons appel.»

Ces vues inconciliables sont à l’image de toute cette affaire qui a pris racine en janvier 2017, lors d’un séjour linguistique de deux jeunes gymnasiens de La Côte en Australie.

Le verdict de la Cour correctionnelle de Nyon a dû trancher entre leurs interprétations diamétralement opposées d’une soirée arrosée à Sydney. Dans le secret d’un appartement de location, leur flirt se serait prolongé par une relation sexuelle. Contrainte, assure-t-elle. Consentie, se défend-il.

«Doute insurmontable»

Se forger un avis sur la base de deux récits divergents est déjà compliqué pour les magistrats. Dans le cas précis, l’exercice s’est révélé encore plus ardu. La plaignante n’a vu ses souvenirs de l’agression ne resurgir que longtemps après les faits. Des réminiscences d’autant plus sujettes à caution, selon les juges, qu’elles se sont peut-être mêlées à un autre épisode, survenu exactement treize jours plus tard.

Après les festivités de l’Australia Day, auquel son camarade ne participait pas, l’étudiante se serait réveillée nue dans un lit sans aucun souvenir, convaincue d’avoir été droguée puis violée.

De quoi alimenter un argumentaire pour la défense et semer un «doute insurmontable» dans l’esprit des juges: «Il n’est pas question de nier que la plaignante a subi un traumatisme et qu’elle se trouve dans un état dépressif sévère, a lu la présidente, Anouk Neuenschwander. Mais il n’est pas exclu qu’il y ait eu confusion et qu’elle attribue à tort et de manière inconsciente ce viol au prévenu.»

Des deux récits de la nuit litigieuse, la Cour a fini par estimer celui de l’homme plus crédible. Elle a pointé des «incohérences» chez la femme, venue uniquement pour témoigner, de peur de revoir son agresseur. Elle a notamment raconté être parvenue à se dégager de l’étreinte de son camarade, sans pour autant s’enfuir.

«Si elle a estimé qu’il avait été trop loin en mettant la main sur ses parties génitales, on ne voit pas pourquoi elle se serait recouchée nue. Et comment il aurait pu, lui, prendre un préservatif et ôter son boxer dans le même temps, tout en immobilisant sa victime alors qu’elle se débattait…»

Le Ministère public avait requis 3 ans de prison, dont 6 mois ferme. Pour l’heure, l’ex-gymnasien respire. Mais le fameux doute profitant à l’accusé pourrait bien offrir son terreau fertile à un procès en seconde instance.