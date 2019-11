Les Apéros Vino Sciences attirent le grand public

Ce lundi en fin de journée, près de 150 personnes étaient présentes à l’aula de l’école de Changins pour participer à la 2e édition – gratuite – des Apéros Vino Sciences. «On n’aurait jamais imaginé que ça allait avoir un tel succès», relève Pascale Deneulin, professeure d’analyse sensorielle à la Haute École de viticulture et œnologie de Changins, une des organisatrices de ce nouveau rendez-vous.

Le 2 septembre, lors du lancement du concept sur le thème du «service du vin, tout un art», il y avait déjà eu une centaine d’inscrits. Lundi, la soirée était consacrée à la viticulture durable. Le nombreux public, composé surtout d’amateurs et de quelques professionnels, a pu écouter les courtes conférences de quatre intervenants. Markus Rienth, professeur de viticulture, et Frédéric Lamy, maître d’enseignement en sciences du sol, ont présenté les résultats de travaux de recherches sur les cultures biologiques et biodynamiques.

De son côté, Alexandre Grandjean, doctorant de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UNIL, a rappelé que la biodynamie avait été introduite par l’anthroposophe Rudolf Steiner. Puis il a brièvement présenté son étude sur la manière dont les vignerons appliquent la biodynamie. Selon lui, cela s’inscrit davantage dans un cheminement d’expériences vécues que dans un soudain «réveil spirituel».

La seconde présentation, conduite par Matteo Mota, adjoint scientifique en sciences du sol, a fait un état des lieux de la recherche autour des alternatives aux herbicides, et notamment au glyphosate, le plus utilisé de ces produits toxiques. De nombreuses questions ont été posées par un public éclairé. Notamment celle des coûts de production plus élevés en culture bio. Pour chiffrer correctement le coût des services écosystémiques, il faudrait aussi calculer les économies réalisées sur l’épuration des eaux, a relevé Matteo Mota. La question de savoir si le consommateur est prêt à mettre le prix pour du bio est aussi revenue sur le tapis.