Après 32 ans de service, la doctoresse rend son tablier

Dire qu’à l’origine, Ruth Gétaz ne devait pas mettre les pieds dans la cuisine de l’ECU Vaudois… «Tenir un bistrot était le rêve de mon mari. On s’était donc mis à chercher à l’époque. On a postulé à Gollion, mais c’est une autre personne qui a été choisie. De notre côté, on est passé à autre chose, on a décidé de fonder une famille… Mais le futur aubergiste s’est désisté après coup, et on a finalement été pris!»

À leur arrivée à la place de la Dîme, le 15 avril 1987, le couple connaît des débuts compliqués. Il faut se faire sa place dans le village, tandis que Ruth est enceinte de sept mois. «C’était très sportif. Et puis nous arrivions dans l’auberge d’une commune où nous n’étions connus de personne… C’était assez dur, je ne pensais pas tenir une année», raconte non sans sourire celle qui aura finalement passé plus de trois décennies à la tête du bistrot.

Peu à peu acceptés, Daniel et Ruth Gétaz créent des amitiés à Gollion et s’y sentent toujours mieux, au point d’enchaîner les baux sans envisager de partir. Jusqu’en 2009, date du décès de Daniel. «J’ai alors dû me battre pour garder l’auberge à mon nom. Heureusement, j’ai pu compter sur un soutien fort de la Municipalité. Elle a été à fond derrière moi, et je n’aurais pas pu continuer sans cela.»

La Saint-Galloise d’origine a aussi pu compter sur l’aide de ses deux filles, qui lui permettent de tenir le rythme extrêmement exigeant de son activité. «C’est à cette période qu’on a élargi nos prestations. J’ai proposé à José Lopez, un pizzaïolo assez connu dans le coin pour avoir travaillé plusieurs années à Cossonay, de me rejoindre», raconte Ruth Gétaz.

Ajoutée à la carte de l’auberge, la spécialité permet au restaurant de surfer sur une nouvelle dynamique. «Mes filles me poussent énormément», sourit la patronne avec reconnaissance. «Je ne voulais pas laisser ma maman seule et je suis revenue du Valais où je vivais avec mon mari, raconte Nadine. Comme je suis de nature à avoir des idées et à aller dans tous les sens, on a lancé quelques nouveautés, qui ont plutôt bien marché.»

Un point de ralliement

Un discours modeste, car l’Auberge communale de Gollion est loin d’être un bistrot comme les autres. Véritable institution régionale, ses fondues, pizzas, tripes à la milanaise ou sa très populaire langue de bœuf du vendredi sont connues loin à la ronde. «C’est un point de ralliement. Beaucoup de gens viennent le matin, que ce soit pour le café ou l’apéro, témoigne Olivier Lodari, habitué des lieux. À midi aussi. En fait, il y a du monde un peu tout le temps! Il faut dire que l’endroit est chaleureux et le personnel de qualité. Le départ de la patronne va laisser un sacré vide pour la commune et la périphérie.» Un autre client plus épisodique avance une autre raison centrale au succès de l’ECU vaudois. «La cuisine est simple et traditionnelle. On mange comme à la maison!»

Sans avoir entendu ces propos, Ruth Gétaz met en avant les mêmes atouts. «Je fais de la cuisine de grand-maman, déclare la tenancière de 63 ans. Les gens se sentent bien ici, parce qu’on a un esprit convivial et familial. On n’est pas juste ici pour servir et encaisser. L’après-midi, quand il y a un peu moins de monde, certains clients viennent pour parler de leurs soucis ou vider leur sac.» Sans surprise, le bistrot remplit un rôle social très important dans le village. «Les anciens t’appelaient «Dr Ruth», rappelle en riant Nadine, la fille aînée.

Pour la Commune, la succession relève du défi. Depuis l’arrivée des Gétaz, la population est passée d’environ 500 habitants au double aujourd’hui. «Trouver la bonne personne pour le futur établissement sera loin d’être facile. Ruth est un personnage emblématique du village, d’une grande disponibilité et qui a bien développé son restaurant au fil des années, commente Frédéric Rossi, municipal des Bâtiments, qui s’y retrouve chaque lundi après la séance hebdomadaire avec ses collègues. C’est une page un peu émotionnelle qui se tourne pour Gollion.»

Pot de départ XXL

Un changement de cap qui se matérialisera dès le mois de janvier 2020 par un important chantier d’un an et demi. En effet, le Conseil communal a validé fin juin un crédit de 6 millions de francs pour rénover l’Auberge communale et reconstruire le bâtiment de l’ancienne grande salle. D’ici là, les Gollionis et autres fidèles auront l’occasion de dire au revoir à celle qui a animé l’auberge pendant trente-deux ans. En particulier du 26 au 30 décembre, cinq jours durant lesquels Ruth Gétaz organise un pot de départ à l’image de son admirable longévité. «Si l’on n’avait fait qu’un soir, il y aurait eu beaucoup trop de monde et on aurait été débordés, se justifie la future retraitée. Là, on aura le temps de profiter et de partager un moment avec tous…»