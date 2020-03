Moins d’argent pour Madame de Staël

Il était 9h18 mercredi quand Alain Carré a reçu le téléphone de la Commune de Coppet lui annonçant que la subvention pour le 10e anniversaire du festival Autour de Mme de Staël serait de 10'000francs. Un mauvais coup pour le directeur artistique, qui tablait sur 22'500 francs, une somme équivalente à celle de l’année précédente. D’autant plus qu’une heure plus tard il présentait à la presse l’affiche de l’édition qui se tiendra au château de Coppet du 15 au 18 juin. «Notre subvention est diminuée de plus de 50%. Nous remercions la Municipalité de Coppet pour son audace. Ça nous va droit au cœur», a souligné avec ironie l’homme de théâtre.

La diminution de la subvention équivaut à environ 10% du budget du festival, qui accueille chaque année près de 1600 spectateurs, dont une moitié d’élèves des écoles environnantes. «Le programme sera maintenu, mais nous allons demander aux artistes de faire un effort sur leur cachet», prévoit Alain Carré.

«Nous ne remettons pas en question la qualité du travail du festival, explique le municipal de la Culture de Coppet, Thomas Marchand. Cette subvention est toujours la plus grande de notre budget dédié à la culture. Mais celui-ci n’est que de 50'000 francs et la Municipalité entend défendre une offre diversifiée.» La décision municipale s’inscrit dans un contexte difficile. La capacité financière de la Commune est mise à mal depuis plusieurs années par les factures cantonales. Une tentative d’augmenter les impôts avait échoué devant le Conseil communal en novembre 2019.

Le festival Madame de Staël poursuivra dans tous les cas sa mission de proposer des créations destinées à un large public et aux familles. Il s’ouvrira le 15 juin avec un rendez-vous traditionnel: la plaidoirie de Me Marc Bonnant, qui défendra cette année la modernité. Notons encore, le 17 juin, le spectacle de Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, qui fera rencontrer Jean d’Ormesson et Mme de Staël. La billetterie est ouverte.