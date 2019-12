Avez-vous vu cet homme?

Olivier B., 37 ans, a quitté l’Hôpital de Prangins, où il résidait le jeudi 5 décembre en début d’après-midi. Ses proches n’ont plus de nouvelles depuis et la police cantonale vaudoise, qui n'a pas réussi à le retrouver, a ainsi lancé ce mercredi matin un avis de disparition.

Les autorités précisent qu'Olivier B. aurait été vu le dimanche 8 décembre à Tramelan (BE). Son signalement est le suivant: 1,72 m, corpulence mince, cheveux noirs courts, yeux bruns, vêtu d’une veste d’hiver Helly Hansen de couleur bleu, blanc et rouge, un bonnet kaki et des chaussures de marche brunes avec une partie fluo à l’arrière. Il est précisé que le trentenaire «est fragile psychologiquement et aurait tendance à s’isoler».

Les personnes pouvant fournir des informations sont priées de prendre contact avec la police au 021 333 53 33 ou se rendre au poste le plus proche.