Bassins externalise l’exploitation de sa piscine

Après le chauffage à distance, dont l’exploitation a été reprise par Romande Énergie, c’est au tour de la piscine de Bassins de prendre ses distances avec la Commune. La société anonyme qui gère le site a décidé d’externaliser une partie des tâches qui lui revenaient depuis la construction des bassins en 2004. L’école de natation Aquarius a reçu le mandat de s’occuper du gardiennage, des cours de natation, des animations et des autres activités aquatiques du lieu. Jusqu’ici, cette société basée à Bursins était un simple locataire des lignes d’eau.

«Nous souhaitons nous consacrer à ce que nous savons faire», explique Didier Lohri, président de Piscine de Bassins SA et syndic du village. En mains très majoritairement de la Commune, cette entité garde toutefois la responsabilité de l’entretien des installations et la gestion administrative.

Les changements ont été adoptés par l’assemblée générale mercredi soir. Le départ à la retraite du responsable du site, en poste depuis 2004, les a rendus impératifs. «Il s’investissait beaucoup dans la gestion de l’établissement et possédait les compétences dans ce domaine de plus en plus complexe, notamment en matière de ressources humaines, lui rend hommage Didier Lohri. Nous ne sommes pas des pros dans le comité de la SA et nous avions besoin d’un appui.»

Avec l’arrivée de plusieurs nouvelles piscines couvertes dans le district, celle de Bassins, qui a vécu longtemps sans réelle concurrence, doit maintenant s’adapter pour conserver son attractivité. Il en va de la santé financière du site.