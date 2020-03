De quoi faire battre plus fort le cœur de Lavigny

C’est un projet de longue haleine commencé en 1995 déjà. À l’époque, la Commune de Lavigny fait l’acquisition d’une parcelle au cœur du village avec pour but de la mettre en valeur. Plusieurs solutions ont dès lors été envisagées, mais jamais concrétisées.

Plus de dix ans plus tard, en 2016 donc, l’Exécutif de Lavigny acquiert la parcelle adjacente et possède désormais un espace conséquent afin de redynamiser le cœur de sa localité.

Restait dès lors à «savoir comment». Après l’étude de plusieurs variantes, la Municipalité a pris le parti de miser sur la création d’environ 800m2 d’appartements, de 500m2 de surfaces commerciales et la construction d’un parking souterrain communal d’une douzaine de places.

Partenariat public-privé

«Après un rapide calcul, nous avons situé l’investissement total à plus de cinq millions de francs, a expliqué le municipal Christian Grin à son Conseil communal. La Municipalité a estimé ce montant trop élevé pour la Commune et, après études de différents scénarios, elle a défini que – pour garantir financièrement le ménage courant notamment – sa participation ne devrait pas excéder 2,5 millions.»

L’Exécutif s’est alors tourné vers la solution du partenariat public-privé. «La Municipalité a rencontré la Fondation Equitim, qui a été à l’écoute et a répondu autant à ses demandes financières que d’intégration en milieu villageois», peut-on lire dans le préavis. Dès lors, le collège municipal projette de signer un droit distinct et permanent de superficie (DDP) en faveur de ladite Fondation.

«Equitim est une organisation autonome et indépendante. Elle a été créée dans le but de construire, puis de gérer des logements à loyer accessible pour la classe moyenne, en partenariat avec des collectivités publiques ou des propriétaires fonciers privés», détaille le préavis. Et Christian Grin de préciser: «Les logements et les places de parc attenantes seront financés, réalisés et exploités par la Fondation Equitim. Les surfaces d’activités et les 12 places souterraines du parc public seront financées directement par la Commune à travers un emprunt bancaire.»

Un projet qui serait un réel avantage pour développer un centre quelque peu sous-utilisé actuellement. Reste désormais aux commissions ad hoc et des finances à se pencher sur le préavis pour une votation du Conseil prévue le 8 avril.