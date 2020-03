Ils ont bossé pour rendre Nyon «senior-compatible»

Les retraités nyonnais sont dynamiques et ne s’en laissent pas conter. Ils se sont bousculés au portillon pour participer en novembre dernier au Forum organisé par la Ville pour développer la politique des seniors adoptée en décembre 2018 par le Conseil communal. Au point qu’il a fallu tirer au sort, parmi les quelque 150 inscrits, les 96 participants. Âgés de 64 à 85 ans, ces derniers ont émis par moins de 170 idées pour que la cité devienne plus «senior-compatible». «Nous avons été étonnés par l’engagement et la force de proposition des aînés. Ils n’ont pas chômé!» relève Anne-Catherine Crisinel Merz, cheffe suppléante du Service enfance, logement et cohésion sociale (SELOC).

Si les champs d’action ont été déterminés dans un préavis municipal, établi à partir d’un sondage et d’un diagnostic social mené par un bureau spécialisé, les seniors ont ensuite pris les choses en main. À la suite du Forum, 36participants, accompagnés d’une travailleuse sociale engagée tout exprès, ont formé sept groupes de travail sur les thèmes de la mobilité et des espaces publics, de l’informatique, de la culture, du sport, de l’entraide et du bénévolat, des avantages seniors et de la communication. Dans le but de concrétiser rapidement certains projets. Car sur la liste des idées, certaines dépassent le périmètre des compétences municipales. La Ville ne peut en effet pas agir sur la cherté des primes d’assurance maladie. Elle peut en revanche réserver, dans sa nouvelle piscine du Cossy, une ligne d’eau pour les nageurs qui aiment la tranquillité. Ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en œuvre. «Mais toutes les 170 idées seront données à nos services, qui détermineront ce qu’on peut en faire, quitte à trouver des alternatives ou des solutions intermédiaires», précise l’adjointe du SELOC.

En attendant, certains projets ont déjà été mis en place, comme une permanence seniors, où chacun peut venir, deux fois par mois, s’informer sur des questions administratives, informatiques ou sur les activités existantes. Depuis mardi, les aînés au poignet agile peuvent même jouer au tennis de table, le lundi dès 17h30, au collège de Nyon-Marens. Et un court métrage sera diffusé sur l’histoire d’une scierie à Nyon, prolongé par une rencontre avec le réalisateur, André Béday. Pour consolider ces projets, qui reposeront pour une bonne part sur le bénévolat des aînés, il est question de créer un Conseil des seniors, à l’image de celui qui existe depuis 2015 à Yverdon-les-Bains. Il pourrait être constitué d’un comité et d’une assemblée, où perdureraient les groupes de travail actuels.