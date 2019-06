Bougy-Villars veut une auberge, coûte que coûte

Depuis le départ du chocolatier Tristan, le village de Bougy-Villars n’a plus de commerce, ni même d’auberge, l’établissement étant fermé depuis quatre ans. Un manque pour la plupart des habitants, qui s’est exprimé en mars dernier dans la motion déposée par le conseiller Richard Gerritsen. Ce dernier demandait que la Municipalité présente un nouveau préavis pour réaménager une auberge dans le bâtiment… de l’ancienne auberge, afin de recréer un point de rencontre des habitants. Le bâtiment a été transformé en 2013 en deux appartements, le rez étant encore libre pour y accueillir un commerce ou une pinte.

Mardi, l’Exécutif a délivré un message clair: après avoir évalué, à l’aide de Gastroconsult, la rentabilité et la viabilité d’une auberge à cet endroit, il s’est prononcé pour une autre option: aménager l’établissement dans la Maison bodzérane, soit dans le foyer de cette maison communale qui abrite au premier la salle du Conseil général. Ce lieu, situé au milieu de la Grand-Rue, offre plus de places, une terrasse plus grande et des synergies intéressantes avec le reste du bâtiment. Une option plus chère, mais plus rentable à long terme.

Après un énième débat pour savoir si une auberge dans un village dont la population travaille et fait ses courses ailleurs fait encore sens, le cœur des villageois a parlé. Oui, une majorité, soit 32 voix contre 9, a accepté l’amendement des commissions en faveur d’un établissement à l’ancienne auberge. Bougy-Villars ayant une situation financière enviable, il prendra ce risque en vouant un crédit de 334'000 francs à un bistrot dont il reste à définir la nature. (24 heures)