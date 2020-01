On se bouscule pour entrer au Conseil

Si les communes ont désormais l’habitude d’ouvrir leurs bureaux de vote plusieurs fois par législature pour l’élection complémentaire d’un membre de la Municipalité, la pénurie n’avait pas encore gagné les rangs des Conseils communaux. C’est désormais chose faite puisque le 9 février, en même temps que le 1er tour pour accéder au Conseil d’État, sept villages vaudois devront «se remplumer». Et la surprise vient du fait qu’ils n’auront pour la plupart aucun mal à le faire, alors que tous craignaient des listes vides.

À Étoy, où trois sièges sont en jeu, ils sont en effet 23 à espérer figurer dans le trio de tête. «Ça risque de faire des déçus, mais c’est plutôt bon signe pour l’intérêt que les gens portent à leur village», estime le président de l’organe délibérant, Luc Magnollay. Si Étoy se retrouve sur le pont début février, c’est que le réservoir des onze suppléants élus en 2016 est déjà vide, en raison de démissions successives. «Il ne faut pas voir de désintérêt dans ces dernières, mais un mode de vie qui a évolué. Les déménagements, les séparations et les changements professionnels sont beaucoup plus fréquents et expliquent l’accélération de ce tournus qui a toujours existé.»

Augmenter les réservistes

Depuis 2016, 22 scrutins complémentaires ont été recensés, sans compter la situation des villes où il revient aux partis de recruter du monde quand les élus font défaut (voir encadré). C’est dire que le nombre de suppléants – qui figure dans le règlement – est régulièrement sous-évalué.

L’augmentation des quotas doit néanmoins être décidée formellement avant le 30 juin pour entrer en vigueur lors des prochaines élections de 2021. Cela implique d’agir vite dans ces communes où il ne se tient que trois à six séances par an. Le Département des institutions et de la sécurité du Canton encourage d’ailleurs les présidents et leurs bureaux à augmenter ce réservoir, jugé trop faible, en préconisant douze suppléants jusqu’à 45 membres et 18 pour les Conseils qui vont au-delà (contre neuf à onze aujourd’hui).

Précieux tour de chauffe

La mesure respire le bon sens quand on sait qu’à La Sarraz les citoyens seront appelés pour la seconde fois en moins de six mois pour trouver onze nouveaux volontaires. Mais l’engouement est déjà là, à l’instar de Coppet (quatorze candidats pour trois sièges) et Cugy, où seize prétendants se disputeront huit places à combler.

«À une grosse année des élections générales, c’est un bon tour de chauffe, l’opportunité de profiter d’une précieuse étiquette de «sortant» à ce moment-là et d’être déjà connu, résume Patrick Csikos, secrétaire municipal à Cugy. Il y a un regain d’intérêt pour la fonction car nous n’avons pas organisé de soirée d’information et les gens sont venus d’eux-mêmes. Nous aurions pu nous passer de cette élection, la loi tolérant un quota de 80% à ce stade de la législature. Mais le fait d’avoir une liste bien garnie justifie cette option.» Même son de cloche à Étoy, où Luc Magnollay estime «qu’il faut permettre à un maximum de monde de s’impliquer, mais aussi de respecter le droit public. Quand je vois que 23 candidats ont répondu à l’appel, je me dis que c’était une décision justifiée. Et ça va amener un peu d’air frais lors de nos séances!»