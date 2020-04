Une campagne est lancée pour favoriser le déconfinement de la faune

«Notre faune vit mal le confinement entre deux routes». Tel est l’intitulé de la nouvelle campagne lancée par la Région de Nyon en faveur de l’environnement et de la biodiversité. Programmé avant la pandémie, le message a été adapté aux circonstances.

«La population est actuellement confinée entre quatre murs et comprend bien que, de la même manière, notre faune vive mal le confinement entre deux routes. D’où l’importance des mesures intercommunales déployées et soutenues par la Région de Nyon pour préserver cette biodiversité, si importante dans nos vies», explique Pierre-Alain Schmidt, responsable politique de la Communication.

Dans notre région très urbanisée, des constructions en tous genres ont divisé l’habitat naturel des animaux. Afin de permettre à la faune (et à la flore!) de se déplacer plus librement pour assurer leurs fonctions vitales (nutrition, reproduction, survie face aux prédateurs), l’Association intercommunale du district de Nyon a financé la création de plusieurs corridors biologiques. Il s’agit de couloirs naturels (cordons boisés, cours d’eau, haies, vergers…) préservés et de passages réalisés au niveau des routes, des autoroutes et des voies CFF.

«Les gens confinés entre quatre murs comprennent bien que notre faune vit mal le confinement entre deux routes»

Cette campagne fait partie d’une série d’actions promotionnelles de la Région de Nyon en vue de mieux expliquer à la population à quoi servent les investissements des Communes. Au printemps 2019, c’était pour l’utilisation du vélo au quotidien, et à l’automne pour favoriser les événements culturels de proximité. Vu la situation de confinement, l’enveloppe habituellement consacrée à l’affichage de rue a été réaffectée à la presse et aux médias électroniques.

Un concours photos est également proposé sur la page internet consacrée aux corridors biologiques (regiondenyon.ch/corridors). Les habitants des Communes membres de la Région de Nyon sont invités à prendre en photo la nature qu’ils ont à portée de vue depuis la fenêtre, le balcon ou la terrasse de leur logement (ou dans le jardin privatif, mais pas en dehors de chez soi): ils doivent publier ces images de paysages, de faune ou de flore sur les réseaux sociaux, avec la mention #LaNatureDepuisChezMoi. Il y aura des prix pour un montant de 1500 francs.