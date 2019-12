Pour un camping plus solidaire et plus bio à Rolle

Lorsque le couple de gérants du camping de Rolle, en place depuis 2012, a annoncé son départ à la fin de la saison dernière, l’association Osons changer a décidé qu’il fallait saisir cette occasion pour revoir la manière d’utiliser ce lieu de vie appartenant à la Commune. Le projet qu’elle a présenté fin novembre à la Municipalité propose «un concept social, solidaire, participatif, développant l’initiative et la créativité, dans un esprit respectueux de l’environnement».

Osons changer estime que les nombreuses tâches liées à la gestion du camping, du magasin, du restaurant et des espaces de jeux pourraient donner l’opportunité au nouveau gérant d’engager des jeunes en quête de travail d’été, ou des chômeurs en fin de droit, ou des handicapés, ceci en partenariat avec les services sociaux de la Ville.

Inspiré par le film «Demain»

Le collectif rollois inspiré par le film «Demain» aimerait aussi que le restaurant et le magasin proposent des produits bios et locaux. «Ce serait l’endroit idéal pour créer un jardin potager en permaculture accessible à toutes personnes intéressées», suggère Véronique Pfeiffer, secrétaire de l’association. Cette activité en plein air permettrait de nouer des liens entre les habitants et les hôtes étrangers de passage.»

Enfin, Osons changer demande que toutes les installations, ouvertes du début avril à fin septembre, restent accessibles au public toute l’année. «En automne et en hiver, le camping pourrait accueillir des caravanes et des mobile homes, poursuit Véronique Pfeiffer. Et pourquoi pas monter des yourtes pour des activités culturelles?»

Monique Pugnale, municipale en charge du camping communal, a reçu quelques membres de l’association dans son bureau le mois dernier: «Il y a plein de bonnes idées mais on ne peut pas toutes les mettre en pratique. Il n’est pas réaliste d’ouvrir toute l’année car le bâtiment d’accueil n’est pas isolé. Cela demanderait de tels investissements qu’on n’y pense même pas. Et proposer du bio c’est bien, mais pas uniquement, car il faut conserver des produits bon marché.»

Une dizaine de candidats

L’appel à candidatures, qui vient de se terminer, a été conduit sur la base d’un cahier des charges conventionnel. Il y a une dizaine de candidatures, qui seront examinées par Gastroconsult. «C’est une instance neutre. Nous ferons notre choix sur la base de ses recommandations. On ne pourra pas nous soupçonner de copinage, explique la municipale. Une fois que le nouveau gérant sera désigné, nous lui présenterons les propositions de l’association que nous jugeons intéressantes et réalistes.»