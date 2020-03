La capacité du funiculaire de Cossonay sera doublée

«La fréquentation du funiculaire a augmenté de manière incroyable ces dernières années», constate Daniel Pasche, responsable de l’Unité infrastructure aux Transports de la région Morges-Bière-Cossonay. Et les chiffres confirment le propos: de 270'000 passagers en 2014, la ligne a atteint les 325'000 usagers en 2019. «C’est une progression importante. Et cela ne va pas s’arrêter, notamment avec les nouvelles constructions dans cette zone et une offre des CFF renforcée entre Cossonay et Lausanne, ce qui encourage une partie de la population à renoncer à son véhicule.»

Début des travaux fin août

Pour faire face à cette demande croissante, des travaux sont prévus pour doubler la capacité de l’infrastructure. «Nous allons reconstruire les deux stations pour accueillir des cabines plus grandes, avec 70 places au lieu de 40 actuellement. Ces dernières iront également plus vite, ce qui permettra une amélioration de la cadence, avec un funiculaire toutes les cinq minutes du matin au soir», détaille Daniel Pasche. De quoi transporter jusqu’à 400'000 passagers par année. «Nous espérons pouvoir commencer les travaux fin août, reprend le responsable de l’Unité infrastructure. Les quelques oppositions déposées lors de la mise à l’enquête ont été levées.» Pendant la durée du chantier (environ une année), des bus prendront le relais, avec un départ tous les quarts d’heure.

Le projet, devisé à quelque 10 millions de francs, sera financé pour moitié par le Fonds d’infrastructure ferroviaire de la Confédération. Pour le reste, les MBC peuvent compter sur une garantie d’emprunt du Canton. Des travaux avaient déjà été entrepris en 2012 sur l’installation. Le parcours ferré avait été entièrement refait et monté sur une nouvelle structure métallique, ce qui avait engendré la fermeture du funiculaire durant de longs mois. Les MBC en avaient profité pour rénover les cabines.