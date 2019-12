À cause d’une fraude en ligne, des colis s’accumulent dans sa boîte aux lettres

Il y a quelques jours, à la veille de partir en vacances, Mélanie Guibert a eu une mauvaise surprise. Sa boîte aux lettres contenait un colis et une grosse enveloppe avec des produits qu’elle n’avait pas commandés. La Nyonnaise était la victime collatérale de l’une des nombreuses arnaques sur internet qui fleurissent à l’époque des fêtes de fin d’année. C’est son compagnon Raphaël qui s’en est rendu compte en recevant vendredi dernier un téléphone d’un jeune homme demandant si Mélanie avait acheté des écouteurs sans fil sur Anibis, le site gratuit de petites annonces de Suisse romande.

Auteur de l’annonce, le Lausannois Abdel Koutangni s’étonnait de ne pas avoir été payé. La jeune femme n’ayant pas l’habitude de laisser traîner les factures, son compagnon vérifie. Elle n’a rien commandé et sa boîte aux lettres contient effectivement le colis avec les écouteurs. Un escroc a bel et bien acheté des articles en donnant une fausse adresse de livraison.

Virement en suspens

«J’avais mis sur Anibis une annonce pour vendre mes écouteurs au prix de 100 francs, plus 8 francs de frais d’envoi, raconte Abdel. Une certaine Cyndi Meliek s’est annoncée par e-mail pour les acheter, disant résider à Nyon. Elle m’a demandé si elle pouvait payer par virement bancaire, je lui ai donc envoyé mon adresse et mon IBAN», raconte cet étudiant infirmier et mannequin de mode, qui a l’habitude d’utiliser la plateforme Anibis.

L’acheteuse, qui a indiqué comme adresse de livraison celle de Mélanie Guibert à Nyon, confirme ensuite qu’elle a versé la somme, mais que son virement est en suspens en attente de la réception du colis. «Le fait que l’adresse ne soit pas la sienne ne m’a pas intrigué car cela arrive souvent que des acheteurs fassent livrer l’objet chez quelqu’un d’autre», remarque Abdel.

Le coup des coupons

La transaction se poursuit, Cyndi indiquant qu’il doit encore envoyer la quittance – avec le numéro de suivi du colis à la banque – à l’adresse d’un service de paiements en ligne. Abdel s’exécute et on lui répond que pour créditer son compte, il doit donner son numéro de téléphone pour recevoir un code bancaire. «Ce service semblait officiel, je ne me suis pas méfié, même si j’ai remarqué ensuite que le français utilisé était très approximatif», relève Abdel.

Il comprend qu’il s’est fait piéger lorsque le service en question l’informe que pour authentifier son compte, il doit encore acheter quatre coupons Paysafecard de 150 francs chacun, somme totale de 600 francs qui sera reversée sur son compte en même temps que les 108 francs de sa cliente. «Là, j’ai répondu que c’était n’importe quoi et que si je ne recevais pas mon argent, j’allais déposer une plainte», poursuit Abdel. Ce qu’il n’a pas pu faire, n’étant pas lésé sur le plan financier.

D'autres paquets à venir

S’il a pu récupérer ses écouteurs chez Mélanie, cette dernière n’en a pas fini avec les colis. Son compte PickPost lui indiquant qu’elle allait recevoir d’autres paquets ou recommandés (sept avant son départ en vacances), elle a fait bloquer son courrier jusqu’au 23 décembre en refusant tous les envois. «Comme j’ai reçu des messages d’insultes d’autres clients lésés, j’ai mis sur mon répondeur un message expliquant que j’étais moi aussi une victime, que les paquets étaient conservés à La Poste et que je les renverrai à l’expéditeur dès mon retour», soupire la jeune femme. Si elle n’a pas non plus pu déposer plainte, elle a tenu à faire un signalement à la police pour laisser une trace.

En février dernier, Anibis assurait dans l’émission «À bon entendeur», sur la RTS, que sur un million d’annonces mises en ligne, seulement 0,5% étaient frauduleuses. Sa responsable informatique indiquait que le seul vrai moyen de se prémunir de ces arnaques et fausses identités sur internet était de faire des échanges par contact direct, en rencontrant son client. Reste qu’à l’occasion de ses 15 ans d’existence, Anibis a introduit un nouveau service de messagerie entre utilisateurs qui augmenterait la sécurité contre la fraude en ligne. «L’an prochain, il offrira encore un système de paiement entre utilisateurs ainsi qu’un mécanisme antifraude», selon son chef de la communication.