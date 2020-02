La cave de Bernard Ravet vidée de ses crus de luxe

Petrus, Haut-Brion, Cheval Blanc, les noms de ces châteaux bordelais ont de quoi faire tourner la tête des amateurs de vin. Mais la nuit de jeudi à vendredi dernier a plutôt tourné au vinaigre pour le chef étoilé Bernard Ravet, qui a retrouvé au petit matin sa cave prestigieuse vidée de ses plus beaux trésors. «J’ai tout de suite compris en voyant la porte forcée», explique le patriarche de L’Ermitage, à Vufflens-le-Château, 19/20 au Gault&Millau.

Assis dans le petit salon où la cheminée crépite, le malheureux sort une feuille de sa poche et fait les comptes. «Je viens de boucler l’inventaire avec ma fille Nathalie. Ils ont emporté plus de 120 bouteilles en un temps record, en visant les casiers les plus importants. On parle de nombreux premiers crus de Bordeaux, des plus grands noms américains, sans oublier notre collection du domaine de la Romanée-Conti, considéré par beaucoup comme le meilleur du monde. Au total, il y en a pour 240'000 francs si l’on tient compte du prix qui figure sur notre carte.»

Choc émotionnel

Occupés à ranger le restaurant juste après le service, tous les membres du clan soutiennent le père d’un regard, sans faire état de leurs sentiments. «C’est un gros coup dur, mais nous faisons face et les clients n’ont pas vu de différence ce week-end. C’est émotionnellement qu’un tel événement vous marque car, au-delà de la valeur, c’est une collection qui remonte à plus de trente ans et que nous perpétuons avec mes enfants. Des vins pareils ne s’achètent pas sur internet, mais le plus souvent sur place, où nous sommes allés les déguster. Ils ont une histoire et nous, désormais, des souvenirs.»

Le bruit qu’on imagine lors d’une telle opération – même savamment orchestrée – n’aurait-il par pu interpeller les propriétaires, qui résident à l’étage? «L’alarme s’est déclenchée, mais tout est allé très vite, se remémore le chef. J’ai regardé par la fenêtre, je n’ai rien entendu ni vu aucun mouvement ou véhicule, et j’ai pensé à une fausse alerte, comme cela arrive parfois. Il y a quinze ans, je serais allé voir mais, lors d’un précédent cambriolage en 2001, la gendarmerie nous a clairement conseillé de ne jamais intervenir.»

Une réplique troublante

Une plainte a été déposée et les inspecteurs ont prélevé des empreintes à la cave et sur la porte —forcée au pied-de-biche— qui mène au jardin. «Ce qui m’étonne, c’est que le mode opératoire est étrangement similaire à 2001, où c’est le coffre-fort qui avait été emporté. Les policiers ont toute ma confiance, mais je ne me fais guère d’illusions. Ces bouteilles sont déjà très loin à l’heure qu’il est, même si l’on peut toujours espérer un miracle.»

Lundi, jour de fermeture, la priorité était de refaire la carte en supprimant les références envolées. «L’assurance va fonctionner, mais il ne sera pas possible de reconstituer la cave à l’identique, les prix ayant pris l’ascenseur depuis nos achats minutieux, année après année. Je ne pleure pas sur mon sort, mais j’espère que mon cas va inciter mes collègues à la prudence et à mieux s’équiper que nous. Une lacune que nous allons combler sans attendre.»