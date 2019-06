Cédric Echenard annonce sa démission de l’Exécutif

En 2011, Cédric Echenard avait été élu municipal dans l’euphorie d’un renversement de majorité en faveur de la gauche. Il annonce sa démission pour des raisons personnelles. Pilote de locomotive aux CFF, le Rollois de 45 ans explique avoir reçu «une opportunité professionnelle qu’il souhaite vraiment saisir». De plus, en tant que député au Grand Conseil vaudois depuis une année, le socialiste se dit très chargé en temps et en énergie, qu’il aimerait plutôt consacrer à sa famille. Cédric Echenard est aussi président du conseil d’administration de la Sadec et vice-président de Tridel.

Responsable des Travaux durant le chantier du siècle de la Grand-Rue, Cédric Echenard a eu fort à faire pour mener ce projet à terme. Il a notamment dû jouer serré avec les commerçants qui se plaignaient de voir leurs affaires chuter. Au niveau régional, le municipal rollois a contribué à la mise en place du SIDERE (Service intercommunal de distribution d’eau potable) et à la réorganisation des bus dans le district.

Un regret? «Oui, la navette électrique qui devait desservir les parkings périphériques, remarque Cédric Echenard. Mais avant que je parte, nous allons relancer des études sur la mobilité à Rolle et environs.» Personne dévouée, le municipal est reconnu pour le sérieux de son travail. Il a parfois eu quelques difficultés au niveau de la communication. (24 heures)