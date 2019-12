Challande met ses camions en roue libre

L’entreprise Challande & Fils SA, dont les camions sillonnent la région nyonnaise depuis bientôt septante ans, a décidé de regrouper ses activités de transport dans une nouvelle société, Challande Environnement CHN Transport SA. La plus ancienne branche de la holding, qui emploie au total quelque 90 personnes, prend ainsi une indépendance qui lui permettra de s’ouvrir à de nouveaux marchés. C’est Frédéric Voisin, son directeur d’exploitation depuis treize ans, qui en prendra les rênes dès le 1er janvier 2020 en tant qu’actionnaire et directeur.

Pour les quinze chauffeurs et deux planificateurs concernés, informés mardi de cette nouveauté, cela ne changera rien. «Si ce n’est que cette indépendance nous permettra de nous concentrer sur le cœur de notre métier, avec un management plus direct et simplifié», se réjouit le directeur. L’entreprise est active dans le transport, la livraison et le levage de matériaux de tous types, et gère les déchets ménagers ou de chantiers pour de nombreuses entreprises et Communes de la région, avec une flotte d’une vingtaine de camions et des centaines de bennes.

Pourquoi ce besoin de créer une société indépendante? Avec le temps, l’entreprise, fondée en 1950 pour livrer du charbon aux ménages, s’est développée en société de transport lors de la construction de l’autoroute Genève-Lausanne. Puis elle s’est mise à commercialiser du ciment et des matériaux de construction. Un négoce auquel se sont ajoutés au fil du temps les départements peinture, outillage, carrelage, sanitaire, puis pierres naturelles et enfin, en 2014, cuisines. «Avec sous le même toit tant d’activités différentes, la place manque et l’organisation devient complexe pour un seul patron», explique René Challande, administrateur, qui s’est retiré de la marche des affaires. Son fils Christophe, directeur général, pourra ainsi se consacrer entièrement à son activité de marchand de matériaux.