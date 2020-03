Au chevet des hérissons déboussolés par le climat

L’hibernation peut s’avérer compliquée

L’hibernation ne se limite pas à un profond sommeil au fond d’un trou. Elle se prépare et peut s’avérer compliquée. Le hérisson a entre 6000 et 8000 piquants mais n’a pas une fourrure très dense.



Elle ne recouvre pas son dos et le protège mal du froid. Dès lors, avant l’hibernation, le hérisson doit accumuler une grande quantité de graisse. Ce petit mammifère est insectivore à tendance omnivore.



Ses repas sont constitués de mollusques, d’insectes, d’annélides, de cadavres d’animaux et de fruits. Pour dormir, le hérisson se prépare un nid douillet, souvent construit à l’aide de feuilles. Il fait un tas, le creuse et s’y roule.



Le nid ainsi formé est étanche et isole contre le froid. Un couloir lui permet d’entrer et de sortir. Durant l’hibernation, qui dure généralement de décembre à fin mars, la température corporelle du corps chute de 35 degrés pour atteindre environ 2 à 5 degrés.



Leur métabolisme est alors réduit à son minimum, ce qui diminue drastiquement l’énergie nécessaire à son maintien en vie. Les réveils périodiques durant cette phase sont énergivores. Quelques heures de réveil représentent une dépense équivalente à plusieurs jours d’hibernation.