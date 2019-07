Cinquante ans sous l’eau

«C’est un club convivial dans lequel on ne vient pas juste pour plonger. Les plus expérimentés encadrent les nouveaux», résume Lysiane Rochat qui, depuis 2015, occupe la présidence du Centre de sports sous-marins de Morges (CSSM), société qui souffle cette année ses 50 bougies. «Nous comptons une trentaine de membres actifs qui donnent volontiers un coup de main. C’est notre mode de fonctionnement. Ce club a toujours été au service de la communauté. Nous surveillons ainsi le Triathlon de Préverenges ou nous participons au nettoyage du lac et de ses rives.»

Mais les activités du centre ne s’arrêtent pas là, puisqu’il propose aux navigateurs des nettoyages de coque, des contrôles d’amarrage ou encore la recherche d’objets perdus dans l’eau. «Ce sont des rentrées financières intéressantes pour nous, même si nous réduisons le montant des cotisations de nos membres qui participent à ces actions», précise la présidente. Et de l’argent, le club en a bien besoin. «Nous disposons d’infrastructures vraiment performantes. Mais notre plus-value, c’est de disposer d’un bateau, le Piranha IV, pour effectuer nos plongées. C’est un atout indéniable, car l’accès au rivage est souvent compliqué, mais c’est aussi un coût important.»

Souhaitant faire connaître plus largement ses activités, le CSSM a mis sur pied une journée anniversaire le samedi 24 août. «Ce sera l’occasion de partager un moment festif avec nos membres, qui jouent d’ailleurs bien le jeu, mais également de faire participer le grand public, puisque nous offrirons des baptêmes de plongée», détaille Lysiane Rochat. Et de conclure: «Au-delà de ce que l’on peut voir dans le lac, c’est une pratique qui donne l’impression d’être léger, en apesanteur.»