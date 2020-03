Le comité de l’Albona Festival repart pour un tour au château d’Aubonne

C’est en 2018 que le comité d’Albona Festival a réussi le bel exploit de réunir 7500 personnes au sein du château d’Aubonne lors de la manifestation du même nom. Un événement qui se voulait à édition unique et qui a su contenter tant les habitants que les autorités. Ces dernières peuvent donc se réjouir, puisque les organisateurs ont décidé de mettre sur pied un nouveau festival, Albona Impro, qui se déroulera du 14 au 15 août et qui mettra en lumière le monde de l’improvisation.

Si ces Aubonnois hyperactifs avaient assuré ne pas vouloir réitérer l’expérience telle quelle, ils ont rapidement compris que l’envie de créer un autre projet au sein du bourg historique était bel et bien présente. «On garde tous un souvenir incroyable de l’Albona Festival, confirme Josselin Meylan, président du comité. Mais c’est vrai qu’on a nos carrières professionnelles et que c’est un investissement conséquent de monter un événement de cette taille. C’est pour cette raison que l’on a décidé de proposer un nouveau concept qui se veut d’une ampleur moindre.»

Un projet plus petit mais qui souhaite conserver certains éléments clés qui avaient permis à l’Albona Festival de rayonner bien au-delà de la commune: un cadre enchanteur, un concept innovant, des représentations de qualité et de la nourriture locale. «Guillaume Gétaz, qui est dans notre comité, fait beaucoup d’improvisation et c’est lui qui a proposé de partir sur un festival lié à cet art. À notre connaissance, c’est une proposition qui n’existe pas encore en Suisse romande», ajoute Josselin Meylan. Amateurs et professionnels se relaieront sur les trois scènes qui seront montées au sein du château pour une manifestation qui s’annonce à nouveau très prometteuse. À relever que les bénéfices seront cette fois aussi reversés à une association, le comité ayant choisi l’organisation de Nyon Make-A-Wish.