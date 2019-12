La Commission de police toujours jugée partiale

C’était en novembre. Après des années à se battre pour une Commission de police plus neutre, le conseiller communal morgien Pierre Marc Burnand réussissait à faire plier l'Exécutif. Par la voix de son syndic, il reconnaissait que «le fait que l’autorité municipale compétente au sens de la loi sur les contraventions soit déléguée à un fonctionnaire supérieur de police, qui est en même temps le supérieur hiérarchique des agents chargés de sanctionner les contraventions, est susceptible de faire naître chez les justiciables un sentiment de dépendance ou de partialité».

Pour résumer simplement: cet organe de Police Région Morges (PRM) doit statuer sur les amendes d’ordre de circulation contestées et est présidé par son commandant. Ce qui ne garantit pas son impartialité, selon Pierre Marc Burnand, car «il n’est pas judicieux, pour arbitrer un match de football, de faire appel à l’entraîneur d’une des deux équipes, aussi indépendant et au-dessus de la mêlée puisse-t-il s’affirmer».

«Nous avons changé l’organigramme, et la présidence de la Commission serait désormais confiée au responsable Droit et finances, un collaborateur civil sans lien hiérarchique avec les agents» Anne-Catherine Aubert-Despland, présidente du Comité de direction de la PRM

À la suite d’un courrier envoyé par la Municipalité morgienne demandant d’«envisager une meilleure manière pour parvenir à une composition de la Commission de police assurant son indépendance», la direction des forces de l’ordre a proposé une solution. Celle-ci a été présentée lors de la dernière séance du Conseil intercommunal de PRM. «Nous avons changé l’organigramme, et la présidence de la Commission serait désormais confiée au responsable Droit et finances, un collaborateur civil sans lien hiérarchique avec les agents», explique la présidente du Comité de direction Anne-Catherine Aubert-Despland.

Exit donc le commandant de la police. Ce qui ne suffit néanmoins pas à satisfaire Pierre Marc Burnand: «Les modalités proposées laissent perplexe. Le nouveau président serait en fait l’adjoint actuel du commandant, qui est membre de la commission de police depuis des lustres. Au final, on prend le même et on recommence.»

Le conseiller communal déplore également le fait que la Commission resterait localisée à l’Hôtel de police, ce qui est «psychologiquement peu heureux» pour les personnes convoquées. «Si les intentions sont louables, ces propositions montrent que le travail de réflexion est entamé mais pas abouti, qu’il y a encore du pain sur la planche et que c’est donc une affaire à suivre», conclut-il.