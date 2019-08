Coppet prend grand soin de ses commerçants

La démarche est inédite dans la région. Coppet indemnisera une quinzaine de commerces qui seront impactés par les travaux de la traversée du bourg. Une somme de 200'000 francs a été accordée pour cela par le Conseil communal lundi soir. «Il faut se soucier de nos commerçants qui font vivre le cœur de notre commune», a insisté le syndic, Gérard Produit, qui a facilement convaincu l’assemblée.

Alors que la réfection de la Grand-Rue à Rolle avait mis à mal la relation entre les autorités et les commerçants à bout de souffle, Coppet a pris l’option d’anticiper les problèmes par une politique volontariste. «L’objectif est de ne pas attendre la fin du chantier, quand les pertes de chiffre d’affaires pourront être calculées, mais de dépenser cette enveloppe pendant les perturbations, note le syndic. Si nous attendons, certains commerces risquent de mourir.»

Autorégulation

Les détails de la distribution des 200'000 francs ne sont par contre pas encore connus. Les autorités aimeraient que les commerçants eux-mêmes décident de la manière de répartir cette somme. Une rencontre sera organisée avec eux pour en discuter et la Commune s’assurera d’une répartition équitable. Quelques règles ont par contre été annoncées. Ainsi, l’aide ne sera pas destinée aux professions libérales qui ont pignon sur rue dans le bourg. Les deux établissements bancaires présents ne sont pas non plus concernés.

Si le Conseil communal a validé le soutien au tissu commercial, il a aussi voté dans le temps le crédit de réalisation (3,57 millions) pour la requalification de la traversée du bourg. Les travaux, d’une durée de deux ans, sécuriseront cet axe tout en préservant la qualité patrimoniale du lieu, décrit souvent comme l’un des plus beaux villages lémaniques.