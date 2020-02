Cossonay veut installer 19 caméras de surveillance

Confrontée à un nombre croissant de délits, la Municipalité de Cossonay veut agir en s’appuyant sur des caméras. «Plusieurs sites communaux font l’objet de déprédations ou d’incivilités. Faute de surveillance, il est souvent difficile d’identifier les auteurs et les frais inhérents sont assumés par la collectivité», indique-t-elle dans un préavis adressé aux conseillers communaux, qui porte sur l’adoption d’un règlement d’utilisation très stricte.

Les autorités expliquent envisager l’installation de 19 caméras à la Vy-Neuve, sur le site scolaire et la zone verte du Pré-aux-Moines, autour de la CossArena et dans le préau du Collège des Chavannes, des lieux où des incivilités sont souvent constatées. Le système serait actif en dehors des heures de cours sur les sites scolaires dans un but «préventif et dissuasif». Le visionnement des images nécessiterait d’ailleurs la présence d’au moins deux personnes assermentées (syndic, secrétaire municipal, chef des Bâtiments, police cantonale).

La commission chargée d’étudier la mesure y est favorable, même si elle recommande à la Municipalité «de faire preuve de bon sens et de faire usage des images de manière légitime et avec pondération». Et de rappeler que Cossonay – comme d’autres localités du canton – ne fait que répondre à une problématique répandue.

En cas d’acceptation de ce règlement lundi 10 février, l’Exécutif aura les coudées franches pour aller de l’avant. Les crédits nécessaires à l’achat des équipements de surveillance n’impliqueront en effet pas le dépôt d’un préavis, ces coûts ainsi que ceux liés au mandataire chargé de l’enregistrement et de la destruction des images étant intégrés au budget annuel communal.