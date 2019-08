Coup de gueule d’un paysan contre l’Etat

«Si ça n’avait tenu qu’à moi, j’aurais monté du fourrage à mes vaches deux semaines plus tôt. Le Canton manque de réactivité par rapport aux réalités du terrain.» C’est ce que Bernard Treboux, agriculteur à Bassins, appelle son «petit coup de gueule».

À cause de cela, et des grosses chaleurs dont ont souffert les bêtes, il estime avoir perdu 15% de lait. Ce n’est pas énorme, mais dans la situation actuelle difficile des paysans, chaque sou compte.

Comme en 2015 et en 2018, la canicule 2019 a entraîné un déficit d’herbage à brouter. Bernard Treboux explique qu’avec un printemps tardif, et de gros froids en avril et en mai, il n’y avait déjà pas beaucoup à manger lorsque les vaches sont arrivées en montagne le 28 mai. Elles avaient par ailleurs mangé toutes les réserves de l’hiver stockées à la ferme de Bassins. «On a dû courir après l’herbe tout le printemps. Peut-être que les pâturages n’étaient pas complètement remis des sécheresses précédentes. Après les deux épisodes de canicule, l’herbe a arrêté de pousser. Et en plus, elle a brûlé», constate l’agriculteur.

Dépendant de l’État

Soumis à des conditions d’élevage en échange desquelles ils touchent des subventions, les paysans ne peuvent pas prendre certaines décisions eux-mêmes. Comme celle d’amener du fourrage aux vaches en estivage. Cette autorisation de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) est tombée dans sa boîte aux lettres le vendredi 26 juillet.

«J’ai une maîtrise fédérale, on nous demande d’être des entrepreneurs, et on doit attendre une autorisation pour nourrir »

Deux semaines trop tard, selon Bernard Treboux: «Je comprends que les services de l’État doivent s’occuper de tous les alpages du canton, qui ne connaissent pas tous les mêmes conditions, mais pourquoi ne nous laisse-t-on pas décider nous-mêmes? J’ai une maîtrise fédérale, on nous demande d’être des entrepreneurs, et on doit attendre une autorisation pour nourrir nos animaux. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Car si on déroge à la règle, on perd nos contributions financières. Et sans elles, on ne pourrait pas vivre.»

Chef de l’état-major de la DGAV, Jacques Henchoz explique que 2019 ne ressemble pas à 2015 ou à 2018, années qui ont nécessité le déclenchement du plan ORCA. «Nous avons 130 préposés agricoles répartis dans le canton qui ont pour mission de nous alerter quand il y a un problème. En moyenne, nous n’avons pas constaté de situation dramatique avant fin juillet. C’est en apprenant que d’autres Cantons allaient prendre des mesures que nous avons approfondi nos observations et que nous avons pris nos décisions. J’ajoute que M. Treboux aurait pu nous appeler. On se serait préoccupés de sa situation et, dès lors, de celle de ses voisins.»

L’agriculteur de Bassins a dû acheter pour 10'000 francs de fourrage en 2018 et déjà pour 2000 francs cette année. Comme tant d’autres, il ne cesse de se plaindre du prix du lait trop bas, et dit se battre chaque jour pour maintenir la viabilité de son exploitation. «On ne veut pas inonder le service de l’État de coups de fil pour leur demander quand ils vont ouvrir. Il y a peut-être des changements à amener sur les manières de procéder.»

Revoir la loi?

Avec la répétition de ces années de sécheresse, Jacques Henchoz s’interroge aussi. «Jusque-là, la manière reste bonne. Mais si on doit prendre des mesures exceptionnelles chaque année à cause des conditions climatiques, on n’est plus dans l’exception et il faudrait peut-être revoir la loi.»

Directeur de Pro Conseil chez Prométerre, Stéphane Teuscher estime qu’on ne peut pas blâmer le Canton cette année. «La répartition des pluies a été particulièrement hétérogène dans tout le canton, et au sein même du Jura. Si cela devait se répéter, on devrait peut-être se demander s’il ne faut pas régionaliser les autorisations pour pouvoir mieux tenir compte des cas particuliers. C’est une piste de réflexion à suivre.»