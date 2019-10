Crans pourrait augmenter ses impôts de 4 points

Quel endettement le Conseil communal de Crans-près-Céligny sera-t-il prêt à assumer pour l’avenir? C’est la question qui sera posée à l’assemblée lundi lors du débat sur l’arrêté d’imposition. La Municipalité demande 4 points en plus pour faire passer l’impôt communal de 56 à 60%. Mais même avec ces rentrées financières supplémentaires, le déficit inscrit au budget sera de 850 000 francs.

«Il faudrait augmenter encore de 3 points pour être à l’équilibre en 2020, souligne le syndic, Robert Middleton. Nous avons choisi de réduire la hausse pour la rendre plus acceptable.» En 2018, l’imposition avait déjà augmenté de 3 points, non sans faire grincer des dents.

Reste qu’il n’est pas certain que le Conseil accepte cette fois-ci de modifier l’arrêté d’imposition. Le syndic craint un tel scénario. Sans les quatre points demandés, le déficit pourrait atteindre 2,5 millions de francs en 2020. Dans tous les cas, la plupart des investissements seront gelés jusqu’à une éventuelle embellie financière.

Le projet de troisième terrain de football ou la création d’un espace public agrandi au port ne sont ainsi plus d’actualité. La situation de Crans s’explique par les hausses attendues de la facture sociale de 1,9 million et de la péréquation pour 1,2 million de francs. Ce qui représente une augmentation de 14,1% par rapport aux comptes 2018 et de 23,7% par rapport au budget 2019. Si le syndic ne remet pas en cause le mécanisme de solidarité qui voit les communes riches partager leur richesse avec celles moins aisées, il s’étrangle quand il évoque la facture sociale. «C’est catastrophique, s’énerve-t-il. La situation est incontrôlable car nous n’avons aucune prise sur elle.»

L’élu réfléchit d’ailleurs à activer la justice contre le Canton, accusé de ne pas respecter la Constitution vaudoise. Pour lui, l’autonomie des communes en matière d’affectation des taxes et des impôts communaux n’existe plus. «Dans le système actuel, nos impôts sont affectés par décision du Canton», note Robert Middleton. À Crans, presque 80% des impôts repartent au Canton.