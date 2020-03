À Cuarnens, les nouvelles se crient dans les rues

«Cette tournée restera mémorable. Je l’ai faite en deux heures et j’ai fini de nuit.» La tournée en question, c’est celle effectuée mercredi 18mars dernier par Olivier Chappuis pour annoncer dans son village de Cuarnens les mesures prises face au coronavirus. «C’était surtout pour prévenir les habitants que les membres de la Jeunesse se mettaient à disposition des personnes à risque. Et aussi que les bureaux communaux sont désormais fermés.»

Cette scène d’un homme armé d’une clochette et d’un mégaphone peut sembler surréaliste. Elle se déroule pourtant fréquemment à Cuarnens. La commune est en effet l’une des rares – la seule? – à posséder encore un crieur public. «On en a toujours eu un, explique Olivier Chappuis, qui occupe la fonction depuis 2013. Depuis tout gamin, je m’en souviens. Je ne comprenais d’ailleurs pas pourquoi les autres villages n’en avaient pas. Tout comme je croyais qu’il y avait une Venoge dans chaque localité, je pensais que tout le monde avait un crieur public.»

Activité éteinte

Pourtant, depuis 1979 et le départ à la retraite de l’employé communal et crieur public de Berolle, l’activité s’est éteinte. «C’est dommage car c’est vraiment quelque chose de sympa, qui crée du lien, assure celui qui préside aussi le Conseil général. Si certains ne m’accordent pas d’intérêt, la plupart des habitants m’écoutent et me remercient. Ça fait sortir les gens et c’est important de garder cela dans un petit village comme le nôtre.»

Cette fonction n’est évidemment pas une occupation à part entière. «J’effectue entre dix et quinze annonces par année, détaille l’agriculteur cuarnenais. Mes tournées durent entre une heure et une heure et quart – à l’exception des situations exceptionnelles –, donc ça ne demande pas trop de temps. C’est simplement une question d’organisation.» Et le crieur apprécie particulièrement ce rôle. «À l’époque, c’était l’employé communal qui faisait ça. Puis, lorsqu’il a arrêté, un municipal en place s’est dit que ce serait dommage de stopper. Il a récupéré le flambeau, qu’il a fini par me transmettre en 2013.»

Olivier Chappuis réalise ses rondes à pied, accompagné de sa chienne. «J’annonce autant les informations de la Municipalité que les manifestations des sociétés, explique le crieur. Cependant, l’idée n’est pas de signaler les anniversaires non plus. La fonction reste quelque chose d’officiel, qui doit aller dans le sens de l’utilité globale de la commune et de ses habitants.»

«Le village se transforme»

Au cours de ses six années d’expérience, Olivier Chappuis a vu sa commune évoluer. «Le village se transforme à vitesse grand V. Aujourd’hui, nous avons passé le cap des 400 habitants. Cela demande des changements et des adaptations, mais il ne faut pas révolutionner ce qui fonctionne. Le fait d’avoir un crieur public fait partie de ces choses positives.»

Le Cuarnenais pourrait d’ailleurs bientôt promouvoir sa fonction hors de sa localité. «On m’a demandé si j’accepterais d’annoncer la Fête de la tulipe à Morges, explique-t-il en souriant. J’ai évidemment dit oui. Ça sera drôle, même si la tournée sera un peu plus longue qu’à Cuarnens et que je ne vais pas parcourir toute la ville.»

Et Olivier Chappuis d’en profiter pour encourager les Communes à tenter l’aventure. «C’est sympa et ça ne coûte rien. Excepté la cloche!» Un outil de travail indispensable et unique. «On la reçoit et elle nous appartient à vie. Mon successeur aura la sienne, celle-ci restera chez moi», conclut le crieur qui se voit bien tenir son rôle encore plusieurs années.