D'épatants engins voleront dans le ciel de Prangins

De retour après quatre ans, le Fly-In de Prangins est un grand rassemblement d’avions et d’hélicoptères en tous genres et de toutes époques. Organisée par le Club Aéronautique Swissair, cette manifestation est gratuite. «Il ne s’agit pas d’un meeting aérien avec des démonstrations toutes les cinq minutes, mais le public pourra voir un bel échantillon de tout ce qui vole dans notre ciel et, ce qui est plus rare, les gens pourront voir les appareils de près et discuter directement avec les pilotes», précise Fabien Moret, président du comité d’organisation.

Stars en démonstration

Ce samedi, la pelouse de l’Aérodrome de La Côte attend l’atterrissage d’incroyables machines volantes, utilisées dans l’aviation militaire, de loisirs, d’affaires, de sauvetage… Parmi les stars, on citera la venue de l’avion de chasse américain Bronco OV-10 ou du bombardier torpilleur de la dernière guerre, le Grumman TBF Avenger. Il y aura aussi le Super Puma Dislay Team des forces aériennes et le luxueux jet privé Global 5000 9H. La Rega déplacera sa base lausannoise à Prangins et donnera toutes les explications sur le fonctionnement de son nouvel hélicoptère H145.

Les baptêmes de l’air et autres vols passagers et d’initiation débuteront à 9heures. Les premières démonstrations auront lieu dès 11heures, puis lors de deux blocs horaires, entre 13h30 et 14h30, puis entre 15h30 et 16h30. Fin de la manifestation prévue vers 18 heures. Le public assistera notamment aux acrobaties de Danielle Del Buono sur les ailes du Stearman, aux fumigènes dégagés par le Pitts F-Pria et aux figures d’une brochette de pilotes chevronnés. Plusieurs stands en lien avec l’aviation seront ouverts au public. Restauration sur place.