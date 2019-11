Déjà saturée, la décharge d’Eysins doit s’étendre

Ouverte en 2013, la décharge pour matériaux inertes d’Eysins, au-dessus de Nyon, est déjà presque pleine. Son exploitation était pourtant prévue sur quinze ans. «On peut encore y déposer des matériaux d’excavation pendant deux à trois ans, mais avec une pression de la construction qui reste très forte dans la région, il y a une réelle pénurie de lieux de dépôt», explique David Martini, administrateur de Ronchi SA, la société qui exploite ce périmètre.

Globalement, on extrait des chantiers vaudois pas moins de 1,7 million de mètres cubes de terres chaque année, ainsi que 270'000 m³ de matériaux inertes, comme béton, briques, tuile ou verre. Or il n’y a que neuf décharges pour ces derniers dans le canton et les difficultés pour en créer de nouvelles, avec le chapelet d’oppositions qui les accompagne, ne font qu’empirer avec les nouvelles règles sur l’aménagement du territoire.

La seule sur La Côte

Vu la pénurie de sites à l’ouest du canton – le prochain dépôt se situe à Cossonay –, le Département du territoire et de l’environnement met à l’enquête publique une extension de la décharge Les Vaux, sise entre les communes d’Eysins et d’Arnex-sur-Nyon. Elle figure dans le plan sectoriel des décharges contrôlées et est en plus intégrée en première priorité dans le plan de gestion des déchets. Ce comblement supplémentaire permettra de répondre en partie aux besoins de stockage provenant de la région de La Côte. Un autre site, celui de Coinsins, qui avait été combattu en vain par la commune jusqu’au Tribunal fédéral, devrait ouvrir d’ici à deux ou trois ans. «Mais il n’accueillera que des matériaux terreux, comme c’est le cas dans le périmètre en exploitation de Pont Farbel, entre Prangins et Gland», rappelle David Martini.

Un sol mieux comblé

Actuellement, la décharge d’Eysins est calibrée pour recevoir sur le périmètre de Sereco environ 211 000 m³ de matériaux d’excavations terreux (type A) et aux Vaux environ 352 000 m³ de matériaux d’excavation et déchets de chantier (type B). La modification du plan d’affectation cantonal (PAC) permettra, par une amélioration de la remise en état finale et l’extension des surfaces, un dépôt supplémentaire de 417 000 m³.

Selon les auteurs du rapport d’impact sur l’environnement, le site remplit les dispositions géologiques et hydrogéologiques pour l’implantation d’une telle décharge. Néanmoins, le réaménagement initial n’offrait pas des conditions d’exploitation agricole satisfaisantes en raison de trop faibles pentes et des risques d’accumulation d’eau dans les terrains. Le comblement complémentaire offert par l’extension de la décharge, sur une surface de 175'500 m², permettra donc de faire mieux.

«Il y aura au final plus de matériaux terreux, soit une profondeur utile de sol augmentée, avec une légère pente dans toutes les directions pour évacuer tranquillement les eaux de pluie», se réjouit Georges Rochat, syndic d’Eysins et accessoirement propriétaire de la majeure partie du périmètre concerné. Le réaménagement prévoit aussi une vaste prairie maigre, la plantation de haies, d’un alignement de 20 chênes, l’aménagement de murgiers, de tas de branches et de petites gouilles.

Séance d’information

La durée d’exploitation supplémentaire ne devrait pas excéder cinq ans et donc rester dans le cadre global des quinze ans fixé par le PAC. Si l’exploitation supplémentaire n’induit aucun changement dans les accès et les itinéraires empruntés par les camions (à raison de 35 trajets par jour) autour de ce site éloigné des habitations mais proche de l’autoroute, il n’est pas exclu que surgissent à nouveau quelques oppositions. Une séance d’information publique est prévue le 27 novembre à 17h à Eysins, à la rue du Vieux-Collège 1. Un représentant de la Direction générale de l’environnement et les auteurs du projet répondront aux questions.