Des cours de musique pour apprendre le groove

Musicien dans des groupes rock et enseignant de cours privés depuis de nombreuses années, André Courbat a déjà organisé des ateliers collectifs de musique pour des élèves qui apprennent à jouer d’un instrument seuls à la maison. Avec l’ouverture, à Nyon, de l’école Collectif Groove – par l’association à but non lucratif dont il est le président –, le musicien donne une autre envergure à l’apprentissage de la musique de manière instinctive et collective plutôt que technique et solitaire.

Le concept de l’école, logée dans les locaux retapés d’un vieux bâtiment communal au chemin de Bourgogne 10, repose sur un constat: «L’enseignement de la musique n’est souvent pas adapté aux aptitudes des élèves, estime André Courbat. Avant 10-12 ans, l’apprentissage technique est difficile étant donné que l’indépendance des doigts n’est pas encore acquise, alors que c’est l’âge idéal pour acquérir le sens du rythme et de l’oreille. Les enfants apprennent de manière instinctive, sans que le cerveau s’en mêle. C’est là qu’ils intègrent le groove.»

Le groove? «C’est la manière dont un morceau de musique balance, poursuit le musicien. Et pour que ça pulse, il faut que chacun amène sa touche. D’où l’intérêt d’être en groupe. Moi, je joue le rôle d’enseignant arrangeur.» Alain Courbat précise qu’il ne s’agit pas de classes réunissant des élèves jouant d’un même instrument. Chaque membre du groupe a un instrument différent. Et pour les débutants, il est possible d’en changer en cours de route, grâce à la collection conséquente d’instruments mis à disposition par l’association.

Enfants, adolescents et adultes sont les bienvenus au Collectif Groove, où les mots performance et compétition ne font pas partie du vocabulaire. «Au contraire, chacun progresse à son rythme. Il s’agit plutôt d’apprendre à laisser de la place aux autres, d’apprendre à les mettre en valeur et à être mis en valeur par les autres», ajoute le Nyonnais.

Autre spécificité de l’école, les élèves auront l’occasion de procéder à des enregistrements de leurs prestations, comme dans un studio. «Je veux leur faire profiter de ma longue expérience dans ce domaine, se réjouit le guitariste nyonnais. Cela leur permettra d’entendre ce qu’ils ont joué ou chanté, et donc d’avoir une certaine distance.» Le travail des élèves inscrits depuis l’ouverture de l’école en septembre 2018 sera présenté samedi (13 h 30-15 h) à la place du Midi, devant La Combe. (24 heures)