Des dizaines de millions pour le Tetris scolaire

Les différents sites scolaires d’Aubonne-Féchy vont connaître d’importants changements ces cinq prochaines années. L’ASSAGIE (Association scolaire Aubonne et Gimel-Étoy) a en effet démarré depuis l’automne dernier un travail de planification des besoins scolaires et parascolaires à l’horizon 2040 en prenant en compte une croissance de la population estimée de 10 à 15%. «L’objectif est d’anticiper cette hausse démographique dès à présent afin d’éviter de travailler par la suite dans l’urgence», développe la municipale d’Aubonne en charge des Écoles, Sandra Linder.

Actuellement, l’emplacement des locaux n’est pas adapté à la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), cette dernière préconisant le rassemblement des élèves par cycle, tout comme le principe de la journée continue. Ainsi, l’ASSAGIE s’est penchée sur l’organisation la plus rationnelle possible en termes d’unité de lieu pour les cours. «Sur quatre variantes proposées, celle qui a été privilégiée préconise de conserver nos trois sites actuels. Cela va dans le sens du souhait des Communes de maintenir l’emplacement du Château à Aubonne et de garder des classes à Féchy», complète Sandra Linder.

Maintenir ces sites impose donc une grande réorganisation et des constructions. Le planning établi annonce un calendrier chargé. D’ici à la rentrée 2021 (ou celle de 2022), Féchy devrait être doté de deux bâtiments prévus pour des salles de classe et de gymnastique, le tout pour un montant estimé à 13 millions. Une année après (2023 ou 2024), le site du Château à Aubonne pourrait compter une salle de gym double (avec un parking souterrain, si cela est réalisable), des classes supplémentaires et une cantine scolaire (18,6 millions avec le parking). Finalement, à l’horizon 2024 devrait démarrer la mise en service des nouvelles infrastructures du Chêne qui se traduiront par l’abandon des Portakabin, et la construction d’un centre sportif et d’une salle supplémentaire (17,2 millions).