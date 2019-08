Des résidents de l’hôpital de Gilly privés de la TV romande

Se casser le col du fémur, ce n’est déjà pas drôle. Quand il faut en plus passer des semaines dans un établissement de réadaptation sans pouvoir regarder la Télévision suisse romande, cela devient franchement de la torture. C’est en tout cas l’avis de Daniel Vuille, un retraité de 68 ans en séjour depuis plus d’un mois à l’Hôpital de Gilly, en dessus de Rolle.

«La télévision de ma chambre ne marche pas, celles des autres chambres plus ou moins. En plus, les chaînes suisses ne sont pas installées, ce qui fait que je n’ai pas pu voir les grands événements de l’été, comme la Fête des Vignerons, le centième des Jeunesses campagnardes ou le sport sur RTS 2 », déplore cet habitant de Cottens.

Il a signalé plusieurs fois ce manquement au personnel, qui a relayé le problème à l’Ensemble hospitalier de La Côte (Morges), qui chapeaute l’Hôpital de Gilly. Mais rien n’a bougé. «C’est quand même scandaleux car c’est l’une des seules distractions pour les personnes à mobilité réduite qui résident à l’hôpital.» Un établissement dont il ne remet pas en cause la qualité de l’accueil et des soins, dont il est très satisfait.

La réponse à ce problème de TV est pourtant simple. On a mal anticipé, au sein de l’EHC, la suppression de la télévision numérique terrestre, annoncée pour le 3 juin dernier. Faute d’avoir opté à temps pour un autre moyen, par satellite, par câble ou via internet, les résidents n’ont plus accès aux émissions de la SSR.

«Nous avons pris du retard car il fallait trouver une solution économiquement adaptée et les démarches, surtout à la veille des vacances, ont pris plus de temps que prévu. Nous avons effectué la commande du nouveau système et tout rentrera dans l’ordre dans les semaines à venir», assure le responsable technique de l’EHC.