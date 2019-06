Des Rollois luttent pour rejeter la galère au large

«Son type de construction et son gréement la rangent dans le chapitre des décors de cinéma un peu kitsch!» Constructeur naval bien connu, Jean-Philippe Mayerat n’est pas tendre avec la galère morgienne La Liberté. En apprenant que la Commune de Rolle, qui l’a invitée à participer à la célébration de son 700e anniversaire ce prochain week-end, envisageait de lui offrir un port d’attache définitif, son sang n’a fait qu’un tour. Car pour lui, ce navire de guerre n’a aucune justification historique et ne s’insère en aucune façon dans le patrimoine lémanique. Avec d’autres Rollois, dont un pêcheur professionnel inquiet de voir ce gigantesque bateau mouiller en pleine zone de pêche (lire encadré), il a lancé lundi une pétition pour demander qu’il retourne à Morges après les festivités.

La galère, pourtant, enchante un grand nombre de riverains, plaisanciers et touristes depuis son lancement en 2001. Construite à Morges dès 1995 à l’initiative du secrétaire syndical Jean-Pierre Hirt avec plus de 650 chômeurs se succédant sur le chantier, le bateau de 55 m de longueur et de 190 tonnes fait partie depuis bientôt vingt ans du paysage lémanique.

Mais il est vrai que, contrairement à ce que l’on veut parfois faire croire, ce bateau n’est pas emblématique du Léman. «Jamais une galère telle que celle-là n’a navigué sur le Léman. Elle n’a aucune relation avec la ville de Rolle et, en plus, véhicule l’image de la misère et des sévices que subissaient les forçats», estime Jean-Philippe Mayerat, pour qui «on ne devrait pas boire des verres sur une réplique du goulag avec un bar à champagne au milieu!» Pour les mêmes raisons, ce spécialiste du patrimoine naval avait déjà critiqué le projet, lors de son lancement il y a vingt-cinq ans.

Des barques plus modestes

Que peut-on dire, historiquement, de la présence de galères sur le Léman? Grâce aux comptes de la Châtellenie de Chillon, on sait que les comtes de Savoie disposaient de deux galères en 1285. Toute une flottille de bateaux armés suivra, de 40 à 72 rameurs, construits sous la conduite de maîtres venus de Gênes. Genève en avait aussi, mais c’est surtout au XVIe siècle que, devenue indépendante, la ville se dote d’une vraie flotte pour guerroyer avec les Savoyards. Leurs Excellences de Berne, enfin, font construire dès 1666 deux galères, Le Grand Ours et Le Petit Ours. La plus grande, à deux mâts, mesurait 27 mètres de longueur, disposait de 52 rameurs, de 8 canons, et pouvait transporter 150 hommes. La paix étant revenue, elles furent utilisées surtout pour le transport de troupes et le commerce.

Jean-Pierre Hirt, qui avait lancé l’aventure de La Liberté en période de crise économique pour redonner de l’espoir et du rêve aux sans-emploi, savait à l’époque qu’il froisserait les puristes. Et il se défendait avec honnêteté: «Il n’existait que peu de documents fiables sur lesquels s’appuyer pour la construction d’une galère lémanique. Nous avons dû recourir à des plans mis à disposition par le Musée de la marine de Paris pour faire une réplique d’une galère méditerranéenne, deux fois plus grande que ne l’étaient les galères lémaniques», expliquait-il dans nos colonnes en 2001. Par ailleurs, il avait opté pour la construction en lamellé-collé plutôt qu’une construction traditionnelle, cette technique étant plus fiable pour emmener ensuite des passagers.

«Une faute de goût»

Pour Marianne Chevassus, conservatrice adjointe du Musée du Léman, cette galère est effectivement une aberration sur le plan historique, mais une réussite sur le plan social. «Aujourd’hui, elle existe. Mais c’est un bateau long, lourd, avec un grand tirant d’eau, donc très contraignant. En plus, l’Office fédéral des transports a posé des exigences tout au long du chantier, ce qui a encore dénaturé le projet d’origine.» Nyon, siège du musée, serait-il prêt à offrir un amarrage à la galère? «Non, ce serait une faute de goût!» (24 heures)