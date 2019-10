Des détectives «s'invitent» au Conseil de Tolochenaz

On ne s’ennuie jamais au Conseil communal de Tolochenaz. Des attaques, des plaintes, la démission du président, un cameraman à la fausse identité lors d’une séance et maintenant des détectives. Cela fait beaucoup, tout de même, si l’on en croit le dernier épisode rapporté par la figure des opposants aux projets de développement du village, Gérard Robin.

L’élu, qui avait l’an dernier porté – et gagné – l’un de ses combats au Tribunal fédéral, a annoncé lundi soir au Conseil communal que la société de détectives privés Seeclop et Sideris SA enquêtait sur les données fiscales d’une douzaine d’opposants à Sud Village. Le sort de ce plan de quartier, qui prévoit l’arrivée de 2500 habitants, passera par les urnes le 9 février 2020. Cette fois encore, les récalcitrants se sont dressés face à un projet qu’ils jugent démesuré pour la commune de 1800 âmes.

Contacté, le directeur de l’agence pointée du doigt déclare que «chacun est libre de croire ce qu’il veut», mais qu’il s’agit en fait d’une affaire beaucoup plus large. «Nous répondons à plusieurs mandants dans le cadre d’une enquête financière qui concerne plusieurs communes vaudoises, déclare Christian Sideris, directeur de l’entreprise. Plus de 60 personnes sont examinées de près, certaines au niveau de leur taxation fiscale comme c’est le cas à Tolochenaz.»

«Nous n’avons pas de preuve, mais il est évident qu’il s’agit des promoteurs, qui cherchent à savoir qui nous finance et si nous sommes capables d’aller au bout de nos démarches»

Le représentant des propriétaires de Sud Village, Florian Wengeler, réfute quant à lui avoir mandaté Seeclop et Sideris SA. Ce qui ne suffit pas à convaincre Gérard Robin. «C’est une manière de noyer le poisson. Nous n’avons pas de preuve, mais il est évident qu’il s’agit des promoteurs, qui cherchent à savoir qui nous finance et si nous sommes capables d’aller au bout de nos démarches.» Une accusation qui paraît légitime, mais que personne n’est en mesure de valider puisque personne ne connaît à ce stade la véritable identité du commanditaire ni ses raisons.

Réaction des partisans

L’affaire pourrait s’arrêter là, mais nous ne sommes pas dans une commune comme les autres. Ainsi, les partisans du projet Sud Village, le président de l’association J’aime Tolochenaz et membre du Conseil communal Pierre Ducret en tête, réagissent à l’annonce de Gérard Robin. «On peut se demander à qui profite le «crime». Sachant que de tels comportements sont moralement inacceptables – on peut même parler de méthodes de voyous! – il est évident que ceux qui en sont les victimes vont bénéficier de la compréhension et de l’empathie de tous et donc se créer un capital sympathie auprès d’une partie de la population qui ne leur était pas acquise jusqu’alors!»

Il n’y a pas de doutes, la campagne est d’ores et déjà lancée et promet une nouvelle fois d’être animée dans le village de Tolochenaz, théâtre malgré lui d’un feuilleton auquel les acteurs ne se lassent pas – encore – de prendre part.