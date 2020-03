Deux rolloises aux manettes du camping

Parmi une quinzaine de candidatures, c’est celle de Léa Martin et Martina Coccia qui a été choisie par la Municipalité de Rolle pour reprendre la gestion du camping communal Aux Vernes. Ce camping n’est pas seulement destiné aux touristes de passage et aux habitués qui posent leur caravane ou leur tente durant la saison d’été, c’est aussi une buvette, idéalement située au bord du lac, où les gens de la région aiment venir prendre un verre ou se restaurer. Les deux jeunes femmes, qui ont grandi à Rolle et à Mont-sur-Rolle, fréquentent les lieux depuis toujours. En plus de leur formation dans l’hôtellerie et dans la gestion, leur enracinement local a clairement joué en leur faveur.

Une grosse motivation

Les dossiers ont d’abord été examinés par Gastroconsult, qui a en a retenu quatre. Municipale responsable des Domaines et Bâtiments communaux, Monique Pugnale explique pourquoi le choix final s’est porté sur ces candidates: «Lors de notre entretien, j’ai senti une grosse motivation de leur part. En plus de leurs compétences et du fait qu’elles sont toutes deux détentrices d'une patente (NDLR: de cafetier-restaurateur), ces deux Rolloises ont une évidente envie de bien faire.»

Léa Martin et Martina Coccia ont le même âge, 30 ans cette année. Ce sont des amies d’enfance qui se sont retrouvées sur les mêmes bancs d’école à Rolle et au Gymnase de Morges. Ensuite, Martina a suivi la Haute École de gestion de Genève et Léa l'École hôtelière de Lausanne. «Nous avons de bonnes formations mais nous avons toujours eu la même idée de tenir un établissement dans la simplicité, où le contact humain prime.» Quand l’occasion de déposer leur candidature pour gérer le camping de Rolle s’est présentée, les inséparables copines n’ont pas hésité longtemps. «Nous sommes complémentaires, nous parlons plusieurs langues, nous adorons ce lieu et nous avons une vision commune pour la gestion du camping et de la buvette-restaurant. On s’est dit que c’était notre chance.»

«Nous allons privilégier les produits du terroir et les vins de la région» Léa Martin et Martina Coccia, nouvelles gérantes du camping

L’ouverture est prévue le mercredi 1er avril. Quel type d’accueil vont proposer les nouvelles gérantes? «Le plus large possible. Notre idée est d’organiser des activités, comme des tournois de cartes et de pétanque, destinés tant aux campeurs qu’aux locaux, et bien sûr à des personnes de tout âge. Il y aura aussi des concerts, comme du temps des anciens gérants, mais pas aussi souvent. Nous aimerions diversifier le programme avec d’autres genres d’événements. Et nous allons cultiver un jardin aromatique, ouvert à tous.»

Au magasin du camping et à la buvette, les Rolloises veulent jouer la carte locale. «Nous allons privilégier les produits du terroir et les vins de la région, à des prix abordables pour les clients et justes pour les fournisseurs. La cuisine proposée au restaurant sera simple, généreuse et faite avec cœur par notre cuisinier. Il y aura un plat du jour et une offre de produits de snack toute la journée.» Quand on leur demande combien de temps elles envisagent de rester aux manettes du camping, le duo répond d’une même voix: «Sûrement de longues années.»