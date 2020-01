Un duo du Périgord pour relancer Le Petit Manoir

Le luxueux Domaine de la Gottaz, le siège administratif de Riond-Bosson et maintenant l’hôtel et le restaurant du Petit Manoir: il ne reste plus rien de morgien dans le groupe BOAS, qui a longtemps développé son empire depuis ce qui était devenu son fief au fil des ans.

Depuis le début de l’année, l’hôtel de prestige et son bâtiment à la façade emblématique ont en effet été repris par Caroline et Sébastien Barrier, un couple venu du Périgord, mais aux attaches solidement ancrées en Suisse. «La famille de mon épouse – les Rougié – est à l’origine de la célèbre marque de foie gras qui est commercialisée dans le monde entier. Le groupe a cependant été vendu dans les années 2000 par ses parents, qui se sont installés dans votre pays.»

Diplômée de l’École hôtelière de Lausanne, Caroline a travaillé plusieurs années au Georges V, surnommé «le roi des palaces parisiens», là où elle a rencontré son futur mari, avant que tous deux n’ouvrent en 2009 un gîte de luxe dans le Périgord. «Nous rêvions d’exploiter une telle propriété au bord du lac Léman, et quand l’opportunité s’est présentée, nous avons décidé de foncer, explique Sébastien Barrier. Le cadre est splendide, mais l’identité du lieu a souvent changé depuis sa reprise par BOAS en 2007. Le challenge est donc de redonner l’envie aux gens de venir manger dans un cadre convivial avec une brasserie de qualité, axée sur le terroir local et le savoir-faire à la française.»