Echandens veut rendre son cœur aux piétons

Une grande place piétonne pourrait voir le jour à Échandens, village en pleine mutation. C’est en tout cas le fruit des premières réflexions menées par la Municipalité quant à l’avenir du cœur de la commune. Dans le scénario imaginé par les autorités, le tronçon qui sépare actuellement la place de jeux de l’Auberge Communale serait supprimé. Et le trafic venant de la rue du Château dévié vers la rue du Saugey. «On se retrouverait ainsi avec une vraie place du village dédiée à la vie, aux jeux et aux rencontres», observe le syndic, Jerome De Benedictis.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (infographie: Isabelle Caudullo)

Juste au-dessus, là où vient d’être démolie l’ancienne grande salle, plusieurs bâtiments devraient voir le jour. On parle de logements, d’éventuellement rapatrier l’administration communale ou encore d’une crèche, même si rien n’est acté et que tous ces éléments devront être étudiés. Concernant les places de stationnement – nombreuses dans cette zone –, la plupart pourraient être supprimées. Pour compenser cette perte, l’aménagement d’un parking souterrain sous les nouveaux bâtiments est évoqué. Quelques espaces pour se garer seraient néanmoins maintenus en extérieur près des commerces, à proximité de la future place piétonne.

Si on en est encore au stade d’avant-projet, une première estimation des coûts a été formulée par le syndic: «Aujourd’hui, le projet est devisé à environ 10millions de francs. Ce montant devrait être amorti sur une trentaine d’années, ce qui correspond à une charge annuelle pour la Commune située entre 300'000 et 350'000 francs.» Côté revenus, le rendement locatif est estimé à environ 200'000 francs. «À ce stade de la réflexion, on fait face à une importante complexité si le but est d’avoir un projet équilibré d’un point de vue financier», indique Jerome De Benedictis, qui annonce le dépôt d’un préavis lors d’un prochain Conseil.