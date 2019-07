Elle apprend aux cavaliers la vraie nature du cheval

Plutôt que le bâton, elle a choisi la carotte. Carmen Zulauf, une des chuchoteuses les plus réputées de Suisse, vient de reprendre le Centre équestre Les Dudes, à Essertines-sur-Rolle. Un site magnifique, où elle enseigne déjà depuis une année une approche différente de la plus noble conquête de l’homme.

De quoi déstabiliser une partie de la clientèle qu’elle a héritée de l’école d’équitation des anciens propriétaires, les Ackermann, qu’elle a rebaptisée le Human & Horse Development Center. «Des parents me demandent parfois quand leur fille pourra enfin monter sur le cheval», rigole celle qui est la seule femme parmi les dix instructeurs ayant atteint le plus haut niveau de formation de la méthode Pat Parelli. Il est un des plus fameux chuchoteurs américains, qui a développé en 1981 un programme inspiré de l’éthologie équine – observation des chevaux sauvages – pour dresser le cheval tout en douceur sur la base de sa nature et d’une vraie communication entre l’homme et l’animal.

La méthode douce

Élevée en Argovie par des parents agriculteurs pratiquant des disciplines équestres, Carmen Zulauf est née dans le milieu, mais avoue qu’au départ elle ne voulait pas en faire son métier. Ayant vécu les bons et les mauvais côtés du monde de la compétition, dont des cavaliers ou entraîneurs qui mettent à un cheval qui renâcle un mors plus gros ou lui donnent une raclée, elle a préféré s’en éloigner en faisant un apprentissage de photographe.

Partie en Amérique pour apprendre l’anglais, en rêvant d’y jouer les cow-boys dans un ranch, c’est lors d’un boulot alimentaire dans un élevage de chevaux de course arabes, en Californie, qu’on lui dit qu’elle fait tout faux pour mettre un licol. Elle ne comprend pas. On lui montre alors une vidéo de Pat Parelli. «Je le voyais monter sans aucun harnachement, se mettre debout sur le cheval, trier des vaches, tout cela dans une harmonie incroyable avec l’animal», raconte l’écuyère. C’est une révélation qui la poussera à faire un stage puis une formation de presque trois ans chez le maître américain.

Une école de vie

Revenue en Suisse en 1999, Carmen s’est vite imposée dans les milieux du sport comme une spécialiste de cette nouvelle manière d’appréhender le cheval. Notamment ces quinze dernières années dans son écurie de l’Institut équestre national d’Avenches. Son enseignement tient compte de la psychologie et de l’état émotionnel de l’animal, qui se comporte à la base comme une proie face à l’homme-prédateur. Avant de monter en selle, il faut donc apprendre au cavalier comment construire une relation de confiance avec le cheval. «Ce travail se fait d’abord à pied, au sol, par de simples jeux en liberté, puis au licol ou en selle sans mors, ce qui permet de comprendre le mental du cheval, comment faire équipe avec lui», explique la cavalière. «Il n’y a pas que la technique. Trop d’élèves, et même des cavaliers confirmés, se tiennent en selle en faisant tout passer par la bride, par la force et l’intimidation. Or le cheval réagit à notre assiette, à la sécurité que lui offre le langage de notre corps.»

À la voir déambuler à cru sur Goyani, son hongre de 22 ans, tout semble si facile et harmonieux. À l’image de l’ambiance qui règne dans les paddocks, où même les fjords, petits chevaux norvégiens à la crinière blonde, réputés têtus, respirent la zénitude. Aujour­d’hui, Carmen Zulauf donne non seulement des cours d’équitation de tous niveaux, du saut au dressage, du cross à l’attelage, mais reçoit en thérapie des chevaux à problèmes, qui vident leur cavalier, ruent ou mordent. «Cela va du cheval de dressage qui a peur des pots de fleurs au galopeur qui ne veut pas rentrer dans le box de départ!» s’amuse l’écuyère, qui offre aussi des stages à des jeunes gens qui ont des troubles du comportement. «Car mon rêve, c’est de faire de ce lieu une école de vie.» (24 heures)