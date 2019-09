Émanation de gaz à la gare de triage de Denges

Les habitants de Denges et Echandens ont connu un réveil agité jeudi matin alors que des ambulances et des véhicules de la gendarmeries défilaient sous leurs fenêtres. Et pour cause! Une pollution s'est produite à la gare de triage.

Pas de risque pour la population

«Un produit pas encore formellement identifié a coulé d'un wagon, précise la gendarmerie. Deux employés des CFF ont dû être conduits au CHUV pour des contrôles. Les opérations sont toujours en cours, mais nous pouvons d'ores et déjà assurer que c'est un problème mineur. Il n'existe aucun risque pour la population.»

L'incident s'est produit vers 7h15. Selon le porte-parole des pompiers de Lausanne, le fourgon contenait des produits chimiques traités. «Le wagon stationnait dans la gare de triage en attendant d'être transféré vers une usine de traitement. Deux employés ont été incommodés par des émanations de gaz dans des circonstances non encore éclaircies», précise Michel Gandillon.

