Étoy: Littoral Parc est enfin connecté aux trains directs

Littoral Parc, entre Allaman et Saint-Prex, est riche de milliers d’emplois, de la pharmaceutique à l’ameublement, mais les transports publics étaient un peu à la traîne, à en croire les critiques récurrentes entendues dans les assemblées communales.

«Ces remontrances étaient justifiées puisqu’un employé qui voulait se rendre à Genève devait prendre le train à Étoy puis descendre à Allaman, faute de liaison directe, avant d’attendre une vingtaine de minutes sur le quai puisque les horaires n’étaient pas synchronisés», relève Oscar Cherbuin, directeur de l’association régionale (ARCAM).

«Une véritable alternative à la voiture»

Depuis le changement d’horaire en décembre, la ligne de bus 724 entre Morges et Étoy – via Saint-Prex – a cependant été rallongée jusqu’à Allaman, assurant enfin une desserte cohérente. «Avec ces connexions, les transports publics proposent une véritable alternative à la voiture. De plus, des paires de courses supplémentaires ont été ajoutées aux heures de pointe, le matin et le soir, ce qui change complètement la situation», se réjouit Oscar Cherbuin.

Ce n’est pas le syndic d’Étoy, José Manuel Fernandez, qui va s’en plaindre, lui qui préside également l’Association Littoral Parc, à l’origine de cette mesure dont elle finance le surcoût – avec l’appui du Canton – à hauteur de 30'000 fr. par an. «Si nous voulons que des employés de multinationales – par exemple – privilégient le train pour se rendre à Genève et notamment à l’aéroport, on ne peut pas leur demander de monter dans deux trains et en plus de patienter vingt minutes en attendant le second. La balle est désormais dans leur camp et nous tablons sur le fait qu’ils vont jouer le jeu et que les entreprises vont les encourager. Il y aura une période d’adaptation, mais la fréquentation doit aussi augmenter afin de limiter la pollution de l’air dans cette zone très fréquentée.»