Étoy soutiendra les efforts en matière d’environnement

La Commune d’Étoy ne possède pas de parti, bien qu’elle flirte avec les 3000 habitants. Le scrutin proportionnel sera sans doute de vigueur aux prochaines élections communales. Pourtant, c’est un message vert que les élus ont fait passer lors de la dernière séance de l’année du Conseil communal. Le plénum devait se prononcer sur la création d’un fonds pour encourager le développement durable et l’efficacité énergétique. Avec pour but «d’influer positivement sur les décisions des particuliers et sociétés qui souhaitent entreprendre des efforts supplémentaires dans le domaine de la gestion énergétique et de la protection du climat», explique le préavis municipal.

Adopté unanimement par les conseillers étierruz, ce fonds sera alimenté par les recettes de l’indemnité pour l’usage du sol, soit 0,7 centimes par kWh. «À titre d’exemple, il est consommé 24,3 millions de kWh par année sur le territoire communal. Le montant annuel lié à cette taxe s’élèvera donc à environ 170'000 francs», détaille la Municipalité. Avec ce montant, l’ambition est de susciter et de subventionner des mesures et des projets s’inscrivant dans le concept du développement durable. On peut notamment citer une aide liée aux rénovations énergétiques, à la mobilité (achat de vélo, abonnement CFF par exemple), à la cohésion sociale ou encore à la réduction des déchets, en finançant des ateliers zéro déchet. Une commission a été nommée pour gérer ce fonds. Elle est désignée au début de chaque législature et chargée de proposer les objets subventionnés et de promouvoir ledit fonds.

Impulsion de la RTS

L’organe délibérant ne s’est pas arrêté là. Sur l’initiative d’un conseiller, le présentateur de la RTS Jonas Schneiter a exposé son projet «Aujourd’hui», proposant à la commune d’y prendre part. Suite à l’émission du même nom lancée début 2018 sur la chaîne nationale, l’animateur cherche — via une association — à porter le plus loin possible les centaines de projets durables découverts lors des différents tournages.

«Nous avons déjà mis des choses en place dans différents villages romands, mais encore rien dans le canton de Vaud. Nous aimerions qu’Étoy soit le premier à nous rejoindre», a expliqué Jonas Schneiter. Qui a pu compter sur le soutien de la totalité du Conseil. Une journée d’ateliers participatifs ouverte à l’ensemble de la population sera mise en œuvre pour établir une liste d’actions possibles. «Ce serait l’occasion d’utiliser notre fonds pour la première fois», a conclu un élu.