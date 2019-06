Etoy veut se battre pour les installations de GEMS

Depuis la fermeture de l’école internationale GEMS World Academy Switzerland à Étoy, les sociétés locales, notamment, s’inquiètent de l’avenir des infrastructures sportives existantes sur le site. «De tout ce que j’entends, c’est la grosse panique pour la piscine», a relevé la conseillère communale et présidente de l’Union des sociétés locales d’Étoy, Sophie Thury. Il faut dire que ces lignes d’eau sont essentielles à plusieurs organisations sportives, à l’instar de Morges Natation et ses 500 membres. «On louait trente-trois heures de lignes d’eau par semaine à Étoy, explique la présidente du club, Éloyse Sandoz. Cette situation nous complique encore un peu plus la tâche sachant que l’on voyage déjà jusqu’à Bassins ou Écublens pour pouvoir nous entraîner.»

Ainsi, plusieurs conseillers communaux ont déposé, lundi 24 juin, une motion qui «consiste à demander à la Municipalité quelles sont les intentions stratégiques qu’elle veut défendre dans le cas de figure de l’abandon par l’école GEMS (locataire) des installations immobilières sportives (salle de gym et piscine).» La requête est claire et des réponses attendues pour fin septembre, date de la prochaine séance de l’organe délibérant.

Cependant, consciente de la situation, la Municipalité a déjà engagé des discussions pour trouver une solution. «Nous avons eu une réunion avec les représentants de toutes les entités utilisant la piscine ou qui pourraient être intéressées à le faire, a expliqué José Manuel Fernandez, syndic. Un questionnaire leur a été envoyé et après analyse nous espérons pouvoir rencontrer le propriétaire avec une planification financière plus ou moins ficelée pour discuter de ce qui est envisageable pour la suite.»

Pour rappel, l’école GEMS n’était pas propriétaire mais louait le site à une société établie au Luxembourg. «Ce qui complique les choses, c’est que le site s’étend sur quatre parcelles, dont deux possèdent des droits à bâtir, poursuit le syndic. Le propriétaire a donc des possibilités de construire s’il le souhaite.» Dès lors, l’Exécutif tentera de négocier en priorité à propos du centre sportif. «Dès que nous avons appris la nouvelle de la fermeture, nous avons pris les choses en main, assure José Manuel Fernandez. J’ai rendez-vous avec le représentant du propriétaire la semaine prochaine et j’espère que nous pourrons poursuivre nos discussions afin d’y voir un peu plus clair.» (24 heures)