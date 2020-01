L'Exécutif de Versoix rouspète contre les retards du Léman Express

Le Conseil administratif de Versoix semble courroucé par le manque de ponctualité des trains du Léman Express. Il l'a fait savoir ce vendredi – en début d'après-midi et de manière très officielle – en faisant étonnamment parvenir un communiqué aux rédactions genevoises. Alors même que le maire de la commune, Cédric Lambert, appartient au même parti que son conseiller d'État démocrate-chrétien, Serge Dal Busco.

Le ton de la missive est certes courtois, mais sec. Si l'Exécutif versoisien reconnaît qu'une période de rodage est acceptable, la «situation vécue» subie ces derniers jours n'est pas «acceptable», avancent les trois magistrats. «Force est de constater qu’en gares de Versoix et de Pont-Céard, des trains sont régulièrement en retard. [...] La Mairie de Versoix fait face au vif mécontentement de ses citoyens. [...] Il n’est pas normal que le niveau de ponctualité et de qualité de service soit à ce point aléatoire.»

Le Conseil administratif, toujours dans son communiqué, argue qu'il lui est difficile «d’apporter des explications» à ses usagers et «de les inviter à patienter en cette période de réglage». Il invite le magistrat Serge Dal Busco, chargé de la mobilité dans le canton, et un haut-cadre du Léman Express à prendre des mesures «urgentes» pour assurer une desserte fiable et régulière (...) en «communiquant rapidement, régulièrement et de manière transparente à ce sujet».