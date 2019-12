L’extension de la STEP de Morges attaquée de toutes parts

Il est peu dire que le projet d’extension de la STEP de Morges dérange. La mise à l’enquête du dossier a déclenché une pluie d’oppositions, avant que le coup de grâce ne soit porté mardi soir lors de la séance du Conseil communal. C’est tout d’abord l’élu de l’Entente André Walther qui est monté à la tribune pour dénoncer une infrastructure fortement surdimensionnée à son goût. «Les parois des bassins d’eaux usées auront une hauteur de 7 à 10mètres sur une longueur de 160 mètres . De plus, la construction est tellement proche du lac qu’il n’est plus possible de la masquer pour permettre une intégration harmonieuse. Il serait lamentable que, sous le prétexte au demeurant louable de traiter les micropolluants, l’on crée une pollution visuelle majeure qui défigurerait définitivement la baie de Morges, encadrée d’un côté par le temple du XVIIIe siècle et de l’autre par les immenses bassins de traitement des eaux sales du XXIe siècle.»

À la surprise générale, le syndic Vincent Jaques s’est alors levé pour annoncer qu’une décision municipale allant en ce sens avait justement été validée le jour précédent. «Nous avons pris la mesure de ce que pouvait impliquer ce projet en gestation. Nous avons décidé d’informer l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM) des préavis négatifs des services communaux, de lui proposer comme il se doit de laisser la consultation s’achever, puis l’Exécutif demandera à l’ERM de retirer son projet pour s’éviter un refus du permis de construire.»

Une position qui n'a pas manqué de surprendre Tony Reverchon, directeur de l’association intercommunale. «On travaille sur cette extension depuis 2012 en collaboration avec la Commune. Il me semble que les autorités étaient au courant du projet. Les plans étaient connus depuis longtemps. En mettant les gabarits, les gens se rendent compte cependant de ce que cela représente vraiment et il est normal que le sujet suscite des émotions.»

Tony Reverchon affirme par ailleurs qu’il n’y a pour le moment pas de plan B. «On va déjà attendre de recevoir un courrier officiel de la Municipalité morgienne. Il est évidemment possible de creuser pour enterrer en partie les infrastructures, mais des sondages réalisés ont montré la présence d’une pollution aux hydrocarbures, conséquence des activités industrielles des années 1960 ou 1970. Il existe des options, c’est simplement une question d’argent. Vu que Morges est actionnaire à près de 50%, la facture en cas de projet plus cher augmentera inévitablement pour la Ville.»