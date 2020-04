Il faut plus de bol que d’or pour obtenir une place d’amarrage

Le cliché est un peu facile, mais à Morges, trouver une place dans le port est à l’image de son bateau emblématique: une galère. La problématique concerne globalement les rives lémaniques, mais les chiffres récemment publiés par l’administration morgienne et sa voisine de Saint-Prex sont effarants. «L’attente dépend de la catégorie du bateau, explique Alain Jaccard, chef de service des Infrastructures de la Ville. Pour une embarcation de 12 mètres, il n’y a que peu de chances d’y arriver un jour alors que 15 à 20 ans sont nécessaires pour une longueur de 10 mètres.» Inutile de se précipiter toutes voiles dehors sur un bateau plus petit pour espérer passer sous le nez de la concurrence, puisque la durée minimale va de 8 à 10 ans.

Il y a d’ailleurs presque plus de «navires» sur la liste d’attente que dans les ports: 500 personnes rêvent actuellement d’une des 1000 places que comportent les trois sites gérés par la Ville, soit les ports du Bief, du Château et du Petit-Bois. «Précisons tout de même que ces gens sont souvent également inscrits dans les registres d’autres communes», déclare Alain Jaccard, pour expliquer des listes qui donnent le vertige.

À Saint-Prex, le port de Taillecou affiche lui aussi largement complet. Au 31 décembre 2019, 409 personnes croyaient dur comme fer à leurs chances de figurer parmi les heureux élus. Un seul a reçu le courrier annonçant la bonne nouvelle, bilan bien maigre pour une commune de cette taille. À Morges, il n’est pas beaucoup plus élevé puisqu’il varie entre 10 et 20 au fil des ans.

Petites combines

Pour éviter de devoir patienter une décennie avant de dénicher le graal, certains tentent de contourner le règlement. Il y a ceux qui sous-louent un emplacement ou achètent un bateau avec une place incluse dans le prix tout en laissant l’embarcation au nom du vendeur pour que la supercherie passe inaperçue. «Face à de tels cas, nous devons nous montrer intransigeants. Nous ne sommes par contre pas opposés aux copropriétés, dans la mesure où les deux personnes naviguent vraiment. Il peut arriver que le locataire d’une place veuille réellement la partager avec quelqu’un», dit Alain Jaccard. «Dans un tel cas, un transfert de propriété ne peut cependant pas avoir lieu avant 8 ans, ajoute le municipal morgien responsable des Infrastructures, Jean-Jacques Aubert. On évite ainsi que certains utilisent ce stratagème pour se transmettre une place en douce.»

Intransigeance

Pour éviter les «combines», les responsables adoptent une politique stricte. «Nous nous retrouvons une fois par an avec le garde-port pour faire la tournée des embarcations, révèle Alain Jaccard. Nous inspectons tous les bateaux ainsi que le matériel à bord. Nous écrivons ensuite une lettre aux propriétaires des biens que nous jugeons mal entretenus pour leur demander de faire le nécessaire, et s’ils ne s’exécutent pas, la place est résiliée.» Les responsables tentent aussi d’identifier les bateaux ventouses, qui se remarquent assez facilement par des petits détails qui n’échappent plus à ces spécialistes.