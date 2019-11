Festival réinventé pour cause de travaux

Depuis plus d’un mois déjà, les machines de chantier ont pris leurs quartiers sur le site de Beausobre. Si elles s’attellent pour l’instant à la construction d’un nouveau bâtiment multifonctions, d’ici quelques mois, elles gagneront bientôt les foyers et la salle de spectacle, qui sera entièrement rénovée. Des travaux nécessaires mais qui poussent l’équipe du théâtre à faire preuve d’inventivité, notamment pour son traditionnel festival d’humour. «Le concept a été totalement repensé, explique Roxane Aybek, directrice du théâtre et programmatrice de Morges-sous-Rire. Comme la salle sera inaccessible six mois, on a dû changer les dates pour que le festival ait lieu.»

C’est donc au tout début du printemps qu’il se déroulera, avec un certain nombre d’inconvénients à dompter. «Il n’y aura pas de chapiteau lors des deux prochaines éditions, poursuit la directrice. La place sera occupée par le chantier dès février et on ne pourra pas déplacer la tente ailleurs, faute d’espace. De plus, il aurait fallu la chauffer, ce qui n’est pas idéal énergétiquement parlant.» Plus simplement, il ne faudra pas compter sur les parties extérieures. Les stands de nourriture, espace VIP et animation «de rues» seront regroupés dans le hall et dans ce qu’il restera encore des foyers. «On veut créer une ambiance, garder l’esprit festival, mais à l’intérieur», assure Roxane Aybek.

Escapade en ville

Autre changement majeur, la durée de l’événement, qui se déroulera sur deux semaines au lieu d’une habituellement, à cause de la saison. «On ne peut pas programmer deux spectacles par jour, comme c’est le cas l’été. Un mardi soir à 21h30 au mois de mars, les gens ne viendront pas.» Une seule représentation par jour aura donc lieu dans la mythique salle aux sièges oranges. Mais le festival n’oublie pas pour autant de se renouveler et d’innover, malgré les nombreuses contraintes. La 32e édition s’offre ainsi cinq escapades hors de l’enceinte de Beausobre. «Nous nous installerons au Lounge Bar La Rive où sera présenté tout ce qui est stand-up, développe la directrice du théâtre. Notamment deux concepts importés du Canada que nous avions envie de tester ici.»

Le festival compte donc surprendre ses spectateurs. Une inquiétude subsiste cependant pour Roxane Aybek. «Je crains que certaines personnes se réveillent en mai et réalisent que le festival est déjà passé. C’est à nous de communiquer de manière à ce que cela arrive le moins possible. Mais je fais confiance à la programmation et je pense que cette édition saura nous surprendre.»

Une fois Morges-sous-Rire terminé, le théâtre entrera officiellement en travaux jusqu’au mois de novembre. «Pour toute l’administration, cela ne changera pas grand-chose. C’est pour les équipes techniques surtout qu’octobre sera un peu plus calme.» Quant à l’édition 2021, le doute demeure sur la date. Car si le théâtre sera terminé, ses alentours seront encore en chantier. La 33e édition pourrait donc aussi se dérouler en mars. «On n’en sait encore rien. Mais on attend ces travaux depuis tellement longtemps qu’on s’en accommodera», conclut Roxane Aybek dans un sourire.