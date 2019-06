Feu à l’orange pour une seconde plage

La première étude date de 2006. Elle prévoyait une île de baignade car le fond du lac est vaseux sur ce littoral situé en dessous de la Clinique La Lignière. Depuis, il y a eu de nombreux allers et retour entre la Commune et le Canton. Puis le projet a été mis de côté en 2012, n’étant plus considéré comme une priorité. À nouveau d’actualité, l’aménagement comprend aujourd’hui un ponton de 80 mètres et une plateforme d’accès à la zone de baignade plus profonde.

Pour finaliser l’étude de ce projet complexe, la Municipalité de Gland a encore besoin de 90 000 francs. Jeudi, le Conseil communal lui a accordé ce crédit, donnant ainsi un signal positif. Mais un tiers des conseillers, dont le groupe PLR, s’y est opposé. Leur porte-parole, Michel Girardet, a remis en doute la priorité du projet. Il estime que l’argent prévu pour cet investissement de 4,4 millions serait mieux placé ailleurs. Il craint aussi que le coût d’entretien soit élevé, et pense que les gens ne se déplaceront pas aussi loin pour aller à la plage.

Le projet, qui comprend une buvette avec terrasse, des vestiaires et des douches, prévoit des aménagements pour en faciliter l’accès. Le Conseil de Gland devra encore voter le crédit de réalisation d’ici à un an. La plage sera ouverte en été 2022. (24 heures)